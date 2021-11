Liverpool dévoile une fresque de gardiens de but légendaires au centre d’entraînement AXA du club, avec Alisson, Jerzy Dudek, Ray Clemence… et Adrian

Le Liverpool Football Club a rendu hommage à ses gardiens de but légendaires après avoir réalisé une nouvelle fresque murale au Centre de formation AXA.

L’œuvre présente une foule d’icônes d’Anfield, dont Ray Clemence, Jerzy Dudek et Bruce Grobbelaar, ainsi que la star actuelle Alisson… et le gardien adjoint Adrian.

.

Alisson s’entraîne devant la nouvelle fresque des gardiens de but légendaires de Liverpool – qui présente son image

getty

La nouvelle fresque murale du terrain d’entraînement de Liverpool présente une foule d’icônes d’Anfield… et Adrian

But du gardien de Liverpool John Achterberg était le commissaire de l’œuvre d’art qui orne maintenant le mur derrière la zone d’entraînement des gardiens de but.

Il a été exécuté par l’artiste local John Culshaw, dont le design représentait les arrêts de tir des Reds qui ont joué un rôle déterminant dans les 129 ans d’histoire du club, pour aider à inspirer les joueurs actuels du club pendant qu’ils s’entraînent.

Achterberg a déclaré à propos de la nouvelle fresque : « Nous avions eu quelque chose à Melwood, qui était une peinture du Kop, puis j’ai vu les peintures murales dans toute la ville, alors j’ai pensé que ce serait bien de faire quelque chose avec la zone des gardiens de but sur le mur là-bas parce qu’il n’était à l’origine que du béton.

« Alors, j’ai eu l’idée d’y mettre tous les gardiens de but légendaires. Nous avons obtenu une liste de tous les gardiens qui ont remporté un trophée en tant que n ° 1 du club. Nous y avons mis les statistiques sur le nombre de matchs qu’ils ont joués et le nombre de trophées qu’ils ont remportés pour nous.

« Il y a 13 gardiens là-bas qui remontent au début de l’histoire du club jusqu’à maintenant. »

Une nouvelle fresque murale a été réalisée au Centre de Formation AXA rendant hommage à certains des gardiens les plus légendaires du #LFC 👏 Commandé par @1JohnAchterberg et créé par l’artiste local John Culshaw, le design présente un certain nombre de figures emblématiques qui ont représenté les Reds. – Liverpool FC (@LFC) 2 novembre 2021

Cependant, certains fans ont interrogé Adrian, l’Espagnol étant largement considéré comme le gardien numéro trois du club derrière le numéro 1 Alisson et le jeune irlandais de 22 ans Caoimhin Kelleher, qui a fait plus d’apparitions cette saison.

Adrian a disputé 11 matches de Premier League lors de sa première saison avec le club du Merseyside, Liverpool remportant chacun d’eux et finalement couronné champion.

Mais il a été critiqué par les fans pour ses bévues entre les bâtons, le joueur de 34 ans n’ayant pas réussi à ébranler sa réputation lors de la campagne de Ligue des champions de la saison dernière, où ses erreurs individuelles ont vu les titulaires s’écraser contre l’Atletico Madrid. dans les huitièmes de finale.

Adrian a cependant joué un rôle crucial dans la victoire des Reds en Super Coupe de l’UEFA en 2019, réalisant l’arrêt décisif du penalty de Tammy Abraham pour remporter la fusillade et remporter le premier trophée de sa carrière, quelques semaines seulement après son arrivée sur un terrain libre. transfert.

getty

Adrian a aidé Liverpool à remporter la Super Coupe de l’UEFA et le premier trophée de sa carrière quelques semaines seulement après avoir signé pour le club

.

Liverpool a ajouté une autre fresque à sa collection à la suite d’œuvres d’art désormais célèbres de Trent Alexander-Arnold et du capitaine Jordan Henderson

Acterberg est fermement convaincu que la peinture murale motivera les gardiens du premier mandat et de l’académie de Liverpool à devenir de futurs grands du club.

« Je pense que pour tous ceux qui viennent s’entraîner ici, c’est un peu de motivation de voir tous les meilleurs gardiens qui ont été ici – et s’ils veulent y arriver eux-mêmes, ils doivent produire », a déclaré l’entraîneur des gardiens.

« Cela raconte quelque chose sur l’histoire du club et sur ce que les gardiens de but ont accompli ici – et sur la motivation du club à accomplir encore plus.

« Mais la motivation n’est pas seulement pour les jeunes « gardiens ; il y a des gardiens comme Ray Clemence et Bruce Grobbelaar qui ont remporté de nombreux trophées avec le club, donc si vous voulez battre leurs records, vous devez gagner plus de trophées et vous efforcer d’être meilleur chaque jour.

« C’est la motivation pour eux et pour les jeunes gardiens, c’est de montrer à quel point il faut travailler dur pour arriver à ce poste au club.