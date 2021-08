Liverpool doit débourser 45 millions d’euros après avoir relancé la poursuite d’un attaquant passionnant

in

Liverpool est enthousiasmé par les progrès de Jeremy Doku depuis qu’il a été sur le point de les rejoindre et pourrait lancer une nouvelle offre pour ses services, selon des informations publiées dans sa Belgique natale.

Doku a failli rejoindre Liverpool il y a quelques années, en pourparlers avec Jurgen Klopp. Pourtant, il n’a finalement pas signé avec le club et s’est depuis établi avec Anderlecht d’abord et Rennes maintenant. Toujours à seulement 19 ans, il conserve un gros potentiel et s’est en outre annoncé au monde en jouant pour la Belgique à l’Euro 2020.

Dans une interview en mars, l’ailier a déclaré il ne regrettait pas de ne pas rejoindre Liverpool quand il avait 15 ans. Mais il a concédé : « Si Liverpool est venu me chercher à 15 ans, s’ils m’aiment, ils reviendront plus tard, c’est sûr. C’est à moi d’être bon.

Il semble que ce scénario puisse se matérialiser, car les rapports en Belgique insistent sur le fait que Doku est toujours sur le radar des Reds.

Selon Voetbal24, Liverpool a aimé ce qu’ils ont vu de Doku à l’Euro, malgré l’élimination de la Belgique en quarts de finale. Soi-disant, ils ont été particulièrement impressionnés par sa performance dans le match qui a vu les Diables rouges éliminés par l’Italie.

Dans cet esprit, ils pourraient faire un pas pour acquérir ses services. Une telle opération serait beaucoup plus coûteuse aujourd’hui qu’elle ne l’aurait été lorsqu’ils ont précédemment tenté de le signer. Mais Doku a gagné sa valorisation en hausse grâce à sa progression en Ligue 1.

Il n’a marqué que deux fois en 30 apparitions dans l’élite française la saison dernière, lors de sa première année après son transfert d’Anderlecht. Mais il a ajouté trois passes décisives et a montré des signes de progression.

Qu’il vaudrait les 45 millions d’euros demandés par Rennes est une décision à prendre par Jurgen Klopp, Michael Edwards et FSG. Une telle somme permettrait à l’équipe de Ligue 1 de rentabiliser son investissement initial de 26 millions d’euros.

Liverpool doit renforcer son attaque après que Sadio Mane et Roberto Firmino se soient déformés la saison dernière. Il est peu probable qu’ils continuent à lutter, mais le club a appris qu’ils ont besoin de plus de profondeur en cas de tels sorts.

La forme de Diogo Jota après son départ des Wolves l’année dernière a encore souligné le point pour eux. Avec Divock Origi également lié à une sortie, Liverpool pourrait entrer sur le marché pour une autre option dans le dernier tiers.

Doku est une option qu’ils connaissent depuis un certain temps. Il serait peut-être préférable de faire un pas avant que sa valeur n’augmente davantage.

Jeremy Doku transfère-t-il une partie de la liste de souhaits secrète?

Certains fans de Liverpool peuvent commencer à devenir frustrés par leur manque d’activité estivale. Ils ont signé le défenseur Ibrahima Konate au début de la fenêtre de transfert, mais sont restés silencieux depuis.

À l’approche de la saison, ils espèrent de nouveaux renforts, mais il semble qu’il se passe peu de choses.

Cela peut être différent dans les coulisses, cependant. Un récent rapport prétendait Liverpool a secrètement compilé une liste de joueurs attaquants qu’ils veulent cibler avant la fermeture du mercato d’été.

Les moments les plus emblématiques de Romelu Lukaku pour Man United, la Belgique et plus

Selon le Liverpool Echo, le chef des transferts Edwards a compilé une liste de cibles offensives qu’ils pourraient encore poursuivre. Cependant, aucun de ces noms n’a été révélé explicitement.

Peut-être que Doku pourrait être sur cette liste, cependant.

L’arrivée de Jota s’est développée très rapidement et de manière inattendue l’été dernier. Alors, peut-être y aura-t-il une surprise en magasin à Anfield.

