Trois matchs de la saison de Premier League, Arsenal était dans la zone de relégation ; Le travail de Mikel Arteta semblait plus précaire que jamais, et toute idée d’un projet en cours avait été rejetée. C’est ce qui rend d’autant plus étonnant que huit matchs plus tard, les Gunners occupent la cinquième place – à seulement deux points de Liverpool, qu’ils affrontent ce week-end.

L’équipe d’Arteta n’a pas perdu depuis septembre et se situe au-dessus de Manchester United, au-dessus de Tottenham Hotspur et au-dessus de Leicester City. Plus particulièrement, aussi, il semble y avoir une direction ; un style en train d’être sculpté; un vaste plan. Toutes ces choses agissent comme des nouvelles pour nous. Personne ne s’attendait à ce qu’Arsenal impressionne tellement qu’ils commencent à devenir sympathiques et agréables. Mais, nous y sommes, avec Anfield et un bouleversement potentiel en attente.

Liverpool doit se méfier de l’impact que le jeu d’Arsenal peut avoir

Le manque de contrôle de Liverpool donne une chance à Arsenal

Un nul 3-3 contre Brentford, un nul 1-1 contre Brighton et une défaite 3-2 contre West Ham. Ce sont les trois résultats qui ressortent de la saison de Liverpool ; les résultats qui donnent de l’espoir à Arsenal. Un facteur clé dans tous ces matchs est le manque de contrôle de Liverpool. C’était inconfortablement frénétique à toutes les occasions, ce qui a été une surprise compte tenu de l’adaptation de l’équipe de Jurgen Klopp au cours des trois dernières années.

Dans leur saison victorieuse, les Reds étaient la quintessence du contrôle. Le football heavy metal a été montré à la porte. De temps en temps, oui, il est revenu, mais, pour la plupart, un nouveau style similaire à une symphonie paisible et élégante a été mis en œuvre, qui a vu Liverpool reproduire la forme d’étouffement de Manchester City. Ce n’était pas aussi excitant, bien sûr. Mais, il a remporté des titres; il était dominant et contrôlé.

Cette saison a été différente, cependant. Les victoires contre l’Atletico Madrid, Watford, Manchester United et Porto suggèrent que la capacité de contrôler de manière dominante est toujours là. La différence est la cohérence, cependant. Bien trop souvent cette saison, Liverpool a ressemblé aux versions 2017 d’eux-mêmes. Cela a été excitant, oui. Mais pas totalement réussi.

Le danger que pose le jeu d’Arsenal

Si Liverpool ne parvient pas à vaincre Arsenal, il pourrait être cinquième d’ici la fin de la journée et trois matchs sans victoire. Et, avec la liste des blessés qui s’accumule une fois de plus, une pente glissante pourrait attendre les Reds. Rebondir est crucial à tout moment de la saison, mais c’est peut-être plus important avant que le chaos de la liste des rencontres festives n’arrive. Ce qui, sur le papier, n’est qu’un accrochage, ne doit pas se transformer en mini-crise pour Liverpool.

L’équipe de Jurgen Klopp – bien que sans Roberto Firmino, Naby Keita et potentiellement Andy Robertson entre autres, doit simplement rebondir. La saison est loin d’être décevante jusqu’à présent. Ils ont parcouru le soi-disant groupe de la mort en Ligue des champions, atteint les huit derniers de la Coupe Carabao et se situent à quatre points du leader de la ligue Chelsea. Cependant, avec des faiblesses qui commencent à apparaître, Liverpool doit écarter Arsenal ce week-end et se remettre sur les rails.

Arsenal, quant à lui, avec plus de positivité dans ses rangs qu’en apparence pour toujours, a toutes les chances d’envoyer des ondes de choc dans toute la Premier League.

