Liverpool doit trier l’avenir du héros méconnu avant toute autre chose – Notre point de vue

Tout se passe à merveille à Liverpool en ce moment.

Ils sont invaincus en championnat, ils sont tous classés dans leur groupe de Ligue des champions, ils viennent de donner une fessée à leurs plus grands rivaux 5-0 et ils ont sans doute le meilleur joueur du football mondial en ce moment.

Cependant, il y a quelques problèmes qui bouillonnent sous la surface et qui doivent être discutés.

Le problème le plus évident en ce moment est peut-être le contrat de Mohamed Salah. Le contrat du joueur de 29 ans est en cours l’été prochain et les Reds ont vraiment besoin de régler son avenir.

Cependant, à notre avis, il y a une question un peu plus urgente qui doit être traitée dans un proche avenir.

En effet, le contrat du directeur sportif de l’équipe d’Anfield, Michael Edwards, arrive à terme à la fin de la saison, et il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le club du Merseyside cet été.

On a tellement parlé de Jurgen Klopp, Virgil van Dijk, Salah et Sadio Mane jouant un rôle clé dans le succès des Reds ces dernières années, mais Edwards a été tout aussi important tout en restant un héros méconnu.

Il suffit de regarder les affaires qu’il a faites ces dernières années. Il a construit une équipe gagnante de la Ligue des champions tout en réussissant à maintenir les dépenses nettes des Reds au minimum.

Liverpool signe rarement des flops de nos jours et lorsqu’ils vendent un joueur, ils parviennent toujours à recevoir des frais incroyables, même pour leurs joueurs marginaux.

Regardez Rhian Brewster, Jordon Ibe et Dominic Solanke. Trois joueurs qui exercent maintenant leur métier dans le championnat, Liverpool a réussi à obtenir des frais à huit chiffres pour chacun de ces joueurs, tandis que vendre Philippe Coutinho pour 143 millions de livres sterling ressemble de plus en plus à un vol à la lumière du jour à chaque saison qui passe.

Même si nous détestons le dire, le football moderne concerne autant les relations commerciales en dehors du terrain que les tactiques utilisées sur le terrain et Edwards est parmi les meilleurs lorsqu’il s’agit de négocier des accords.

Oui, l’accord de Salah est important, mais si les informations selon lesquelles l’Egyptien veut 400 000 £ par semaine sont vraies, garder Edwards au club sera d’une importance vitale car il a prouvé à maintes reprises qu’il est capable de négocier des accords qui permettraient à Liverpool pour financer des contrats aussi énormes.

Tout le monde est concentré sur l’avenir de Salah, et à juste titre, mais dans les coulisses d’Anfield, les Reds devraient faire tout leur possible pour s’assurer qu’Edwards ne parte pas de sitôt.

