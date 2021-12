Liverpool donne une lueur d’espoir alors que Kylian Mbappe fait une révélation massive au Real Madrid

L’attaquant du PSG Kylian Mbappe a déclaré qu’il ne rejoindrait pas le Real Madrid dans la fenêtre de transfert de janvier et qu’il verrait plutôt la saison à Paris.

L’international français a fait l’objet de deux offres des géants espagnols au cours de l’été, uniquement pour que le PSG rejette des offres estimées à 137 millions de livres sterling et 145,5 millions de livres sterling. En effet, le directeur sportif Leonardo était catégorique sur le fait que le club français ne vendrait pas moins que les 166 millions de livres sterling payés à Monaco pour le joueur de 23 ans en 2018.

Par conséquent, Mbappé restés en France à l’expiration de l’échéance estivale. Et il connaît actuellement une autre campagne exceptionnelle au Parc des Princes.

Le vainqueur de la Coupe du monde a inscrit 15 buts et 15 passes décisives en 24 apparitions cette saison. Cela fait de lui le meilleur buteur du club, même parmi ses coéquipiers les plus en vue Lionel Messi et Neymar.

Mais Mbappe aura une énorme décision à prendre l’été prochain, lorsque son accord existant avec le PSG prendra fin.

Le Real reste le leader pour obtenir sa signature, avec janvier la dernière chance pour les hommes de Mauricio Pochettino de tirer profit du joueur – s’il choisit de voir son accord.

Cependant, Mbappé. qui a également été fortement lié à Liverpool, a déclaré qu’il ne quitterait pas le PSG pour le Real au cours de la nouvelle année.

« Non, je ne rejoins pas le Real Madrid en janvier. En janvier, cela ne se produit pas », a-t-il déclaré à CNN, ajoutant : « Je suis avec le Paris Saint-Germain, je suis vraiment heureux et je finirai à 100% la saison en tant que joueur du PSG.

« Je vais tout donner pour gagner avec Paris tous les titres cette année. »

Mbappe était également réticent à divulguer ses projets futurs. Il a ajouté que ce n’était « vraiment pas le moment » de discuter des transferts.

Mbappe tire un véritable avertissement alors que Liverpool attend dans les coulisses

Cependant, il a lancé un avertissement au Real avant le dernier affrontement de la Ligue des champions contre les géants espagnols.

« La seule chose que j’ai en tête est de battre le Real Madrid en Ligue des champions », a déclaré Mbappe. « Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG. »

Le fait que l’attaquant superstar ait décidé qu’il ne partira pas en janvier semble suggérer qu’il s’éloignera pour rien à l’été 2022.

Cela ouvre la porte à Liverpool pour frapper, surtout s’il s’agit de savoir qui peut offrir le meilleur package financier.

Les clubs de Premier League sont dans un état plus sain que ceux d’Espagne, les problèmes de Barcelone étant trop clairs.

Les Real eux-mêmes ont également été touchés par la pandémie de Covid-19 et pourraient voir les Reds les battre au poing.

Une chose est sûre, tous les regards seront toujours rivés sur Paris lorsque le mois de janvier arrivera. C’est alors que Mbappe peut signer un pré-contrat avec un club hors de France.

