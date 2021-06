Liverpool “égoïste” pour avoir bloqué Mohamed Salah de l’équipe égyptienne de Tokyo 2020, alors que Stuart Pearce dit que les Jeux olympiques sont “plus grands que la Coupe du monde”

La décision de Liverpool d’empêcher Mohamed Salah de jouer aux Jeux olympiques de cet été a été qualifiée d'”égoïste”.

L’animateur de talkSPORT Stuart Pearce, qui a dirigé l’équipe de football masculin Team GB à Londres 2012, estime qu’aucun joueur ne devrait se voir refuser la possibilité de représenter sa nation lors d’un événement “plus grand que la Coupe du monde”.

Salah est l’homme principal de l’Egypte mais il est aussi l’un des

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 retardés se tiendront du 23 juillet au 8 août, et bien qu’ils se terminent avant le week-end d’ouverture de la saison de Premier League 2021/22, un certain nombre d’équipes pourraient se retrouver sans joueurs.

Les Reds ont refusé à l’un de leurs joueurs vedettes, Salah, de représenter l’Égypte au tournoi.

Ni l’international japonais Takumi Minamino ni la nouvelle recrue, le Français Ibrahima Konate, ne se présenteront non plus pour le tournoi et seront plutôt disponibles pour la campagne complète de pré-saison de Liverpool.

Mais cela ne convient pas à Pearce, qui dit que représenter son pays a été l’apogée de sa carrière de footballeur, et qu’il ne refuserait à aucun joueur la possibilité de faire de même, surtout lors d’un événement aussi énorme.

“Bien sûr, Jurgen Klopp ne veut pas de Salah aux Jeux olympiques car il est censé défendre les intérêts du Liverpool Football Club”, a déclaré Pearce à talkSPORT.

. – .

Salah a représenté l’Egypte à Londres 2012, mais il semble qu’il ne jouera aucun rôle à Tokyo

“Vous voulez que Mo Salah reste, mais si j’étais manager d’un club ou entraîneur, je n’arrêterais jamais, jamais un joueur représentant son pays, quel que soit son niveau.

“Si j’étais manager dans n’importe quel club et qu’un joueur venait me voir et me disait : ‘Je veux représenter mon pays’, je ne serais pas assez égoïste pour me retourner et dire ‘non’.

“Toutes les expériences internationales que j’ai eues en tant que footballeur, la plus grande réussite de ma carrière de footballeur est d’être capitaine de mon pays.

“Pour que je puisse ensuite entrer dans le monde de la gestion et avoir un changement radical, ce que les managers font d’ailleurs, tout d’un coup, les managers internationaux m’appellent et me disent” libérez ce joueur, libérez ce joueur “, puis ils deviennent directeurs de club et essayer de bloquer leurs joueurs.

.

Messi n’aurait peut-être pas remporté l’or si Pep Guardiola n’était pas intervenu et n’avait persuadé le Barça de le laisser partir

Le football aux Jeux olympiques n’est peut-être pas important pour les fans britanniques, mais Pearce a souligné à quel point cela signifie pour les autres nations.

L’équipe GB a affronté la star sénégalaise Sadio Mane, tandis que Lionel Messi a combattu Barcelone pour le droit de représenter l’Argentine à Pékin en 2008, où il a remporté l’or.

Et n’oubliez pas les célébrations de Neymar et co lorsque le Brésil a remporté l’or à Rio en 2016.

“Cela vous épate à quel point les Jeux olympiques sont importants”, a ajouté Pearce.

« Ils sont plus gros que la Coupe du monde. En tant qu’événement mondial, les Jeux olympiques sont plus importants que la Coupe du monde.

“La Coupe du monde, ce n’est que du football, d’ailleurs, les Jeux olympiques sont tous les sports. Vous ne comprenez pas à quel point les Jeux olympiques sont grands jusqu’à ce que vous soyez à l’intérieur, l’immensité de celui-ci, l’équipement qui en est fait.

.

Pearce n’a pas réussi à remporter l’or avec l’équipe GB, qui a perdu aux tirs au but contre la Corée du Sud en quarts de finale en 2012

“Au début, les clubs me disaient qu’ils ne voulaient pas que leurs joueurs y jouent. Les gens me disaient dans la presse que le football ne devrait pas être aux Jeux olympiques pour la Grande-Bretagne.

“Nous avons affronté l’Uruguay lors de notre deuxième match et en première ligne uruguayenne se trouvent Luis Suarez et Edinson Cavani. Nous jouons contre le Brésil, qui a Neymar. Le Saint Graal pour le Brésil est de remporter une médaille d’or olympique.

«C’était la plus grande chose dans laquelle j’ai jamais été impliqué dans la gestion, certainement. C’était juste énorme.