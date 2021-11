Liverpool en pole pour l’as anglais alors que les raisons du snob de Man Utd émergent

La star de Leeds United, Kalvin Phillips, aurait décidé de ne pas déménager à Manchester United l’été prochain pour protéger sa famille des retombées négatives.

Le joueur de 25 ans est devenu un partie intégrante de l’équipe blanche, avec 223 apparitions toutes compétitions confondues depuis ses débuts en avril 2015. Il a fallu du temps pour que le centime baisse au niveau international, mais l’as né à Leeds compte désormais 19 sélections. Il a figuré pour les Trois Lions 15 fois cette année.

Et le milieu de terrain était un joueur hors pair alors que l’équipe de Gareth Southgate a atteint la finale de l’Euro 2020 cet été. Sans surprise, quelques grands clubs ont tourné en rond.

United a été pressenti pour faire un plongeon à la fin de la campagne en cours. Les Diables rouges ont un éventail de talents offensifs dans leurs rangs.

Mais il leur manque un milieu de terrain de haut niveau et Phillips fait l’affaire. Un prix de 60 millions de livres sterling a été suggéré pour l’ancienne star de la jeunesse Wortley.

Cela pourrait augmenter si d’autres clubs entrent dans l’équation, mais il semble que les géants d’Old Trafford manqueront à l’appel. Phillips craint que sa famille ne soit ciblée en raison de la rivalité entre les deux clubs, selon le Daily Star.

Sa mère et quelques frères et sœurs vivent toujours dans la ville du West Yorkshire. Et il craint qu’ils ne soient la cible d’abus s’il traversait les Pennines jusqu’au Theatre of Dreams.

Les favoris de Liverpool pour Phillips

Quelques stars sont devenues des figures de haine pour les fans de Leeds après avoir déménagé à United. Eric Cantona, Rio Ferdinand et Alan Smith ont tous été ciblés à chaque fois qu’ils sont revenus jouer à Elland Road.

Le reportage sera de la musique aux oreilles de Liverpool. Les rouges ont également été liés à Phillips et semblait prêt à se battre avec leurs grands rivaux pour sa signature.

Mais la voie est peut-être maintenant libre pour Jurgen Klopp de plonger et d’obtenir un gros coup pour l’intrigant. Ayant porté son jeu à un nouveau niveau pour l’Angleterre aux côtés de Declan Rice, Phillips a le monde à ses pieds.

Cependant, il semble qu’il soit suffisamment fondé pour penser aux ramifications possibles de son adhésion à United. L’attrait d’Old Trafford est difficile à résister même s’ils ont perdu l’aura qu’ils avaient sous Sir Alex Ferguson.

L’autre option est de rester avec Leeds, des discussions étant en cours sur un éventuel nouveau contrat.

