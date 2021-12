Liverpool enregistre trois nouveaux tests COVID-19 positifs avant le choc crucial de Chelsea, mais Jurgen Klopp insiste sur le fait que le match de Premier League restera probablement en vigueur

Jurgen Klopp a révélé qu’il y avait eu trois autres tests COVID-19 positifs dans le camp de Liverpool, mais pense que le match de dimanche de Premier League à Chelsea se poursuivra.

Des photos de la séance d’entraînement de Liverpool ont apparemment montré qu’Alisson Becker et Roberto Firmino étaient parmi les absents, mais Klopp a refusé de nommer le trio car ils attendaient toujours les confirmations des tests PCR.

Klopp dit qu’il y a eu trois nouveaux points positifs au sein de son équipe dans un nouveau coup porté à son équipe de course au titre

« Nous avons trois nouveaux cas COVID dans l’équipe et quelques autres dans le personnel, donc ce n’est pas si cool pour le moment », a déclaré Klopp.

«Je ne suis pas en mesure de dire qui c’est parce que nous devons faire tout le processus, obtenir un PCR approprié, mais vous verrez après-demain sur la feuille d’équipe, il sera assez clair qui est affecté ou infecté.

«Nous n’avons jamais eu cette véritable épidémie où 15 à 20 joueurs l’ont eu. Pour nous c’est tous les jours, un autre, les choses arrivent de plus en plus souvent.

« C’est comme une loterie le matin, en attendant le résultat. C’est à peu près au jour le jour, toujours un cas, puis un autre.

Les Reds ont été battus par Leicester la dernière fois et affronteront Chelsea ensuite

« Nous devons attendre car les garçons ne sont pas encore là », a expliqué Klopp lors de sa conférence de presse vendredi matin.

« À ce moment [we will] probablement pas [ask for a postponement] mais nous ne savons pas à quoi cela ressemblera dans quelques heures.

En plus des trois cas COVID, Klopp a confirmé que Takumi Minamino et Thiago Alcantara manqueront le voyage à Chelsea dimanche en raison d’une blessure.

« Taki est probablement plus proche [to fitness], Taki court dehors, Thiago pas encore », a ajouté le patron des Reds.

« Pour lui, cela prendra un peu plus de temps, c’est un problème de hanche mais nous n’avons aucune idée d’où cela vient, nous devons donc être patients avec cela. »

