Liverpool envisage un ailier passionnant de forcer les plans de Deschamps pour la France

Liverpool fait partie d’un groupe de clubs qui envisagent de déménager pour un ailier français montant, forçant la main de Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2022, selon un rapport.

Les rouges continuent d’être liés à une pléthore d’options offensives sur le marché des transferts. Xherdan Shaqiri n’a pas été directement remplacé, alors que Jurgen Klopp a admis sa surprise que Divock Origi soit resté à Anfield.

Sadio Mane et Mohamed Salah devraient manquer environ un mois d’action début 2022. La CAN 2021, deux fois retardée, débutera le 9 janvier.

Tous ces facteurs combinés, ainsi que le fait que Liverpool a réalisé un petit bénéfice cet été, a conduit à des spéculations généralisées sur une signature de grands noms à l’horizon.

Arnaut Danjuma de Villarreal a été lié. Plus près de chez nous, West Ham’s Jarrod Bowen a été confirmé comme faisant partie d’une liste restreinte de cibles attaquantes. d’aujourd’hui Paper Talk a suggéré que Liverpool pourrait même rivaliser avec Tottenham pour le tueur à gages de la Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Cependant, selon le Daily Express, un nouveau nom est entré dans le cadre. Citant le point de vente italien Calciomercato, Liverpool est «sur la piste» du dépliant du Bayer Leverkusen Moussa Diaby.

Le joueur de 22 ans a marqué le double de buts et de passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière. Il a commencé la campagne actuelle de manière impressionnante, marquant trois buts et une passe décisive lors de ses six premiers affrontements en championnat.

Sa forme de club stellaire a conduit à sa percée dans l’équipe nationale française en août. Si son ascension rapide se poursuit, il sera probablement un fer de lance pour l’équipe nationale de la Coupe du monde 2020.

Les détails au-delà de l’intérêt fondamental de Liverpool sont minces sur le terrain. Bien que son âge et sa polyvalence soient capables d’opérer sur l’un ou l’autre flanc en feraient une cible idéale pour le modèle de transfert de Liverpool sur papier.

Pendant ce temps, le but gagnant de Cristiano Ronaldo pour Manchester United lors de leur affrontement en Ligue des champions contre Villarreal n’aurait pas dû tenir, selon Pepe Reina.

Leur match contre l’équipe espagnole semblait se terminer 1-1, prolongeant la récente forme décevante de United. Cependant, remplacez le film crucial de Jesse Lingard a fourni le vainqueur de Ronaldo à la 95e minute à Stretford End.

Mais pendant l’action décisive, Lingard était en position de hors-jeu juste devant le gardien de Villarreal au moment où Ronaldo a tiré vers les buts.

Et selon Reina, le vainqueur de Ronaldo n’aurait pas dû rester debout. Rejoignant un groupe d’experts qui suggère qu’il aurait dû être qualifié de hors-jeu, Reina a plaidé sa cause sur les réseaux sociaux.

Tweetant après le coup de sifflet final en défense de son ancien club Villarreal, Reina a déclaré : « Hors-jeu toute la journée… »

Reina a ensuite ajouté en réponse au fan qui a affirmé qu’il n’était pas hors-jeu : « Activé par qui ? C’est dans la ligne du gardien plus clair impossible.

