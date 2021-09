Liverpool est balayé alors que la sensation de 18 ans prépare son avenir avec Barcelone

in

La sensation du milieu de terrain adolescent de Barcelone, Pedri, a bien l’intention de signer un nouveau contrat au Camp Nou et de snober l’intérêt d’ailleurs, selon un rapport.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, sera probablement l’homme le plus déçu de la nouvelle.

Le patron allemand surveille le jeune de 18 ans, apparemment depuis 2019.

Mundo Deportivo récemment a affirmé que Liverpool lorgnait à nouveau sur le joueur, dont la situation contractuelle en Espagne n’est pas tranchée.

Le journaliste d’OK Diario Eduardo Inda est ensuite apparu sur El Chiringuito (via Sport Witness) pour déclarer que les Reds étaient préparer une initiative ambitieuse pour Pedri dans le cadre d’un accord potentiellement explosif.

Maintenant, Mundo rapporte que Pedro, dont l’accord avec le Barca doit expirer l’été prochain, est entièrement axé sur le Barca.

L’équipe de Ronald Koeman peut activer une option de deux ans jusqu’en juin 2024. Mais, selon Mundo, le Barça ne souhaite pas le faire compte tenu des superbes progrès de l’adolescent. Au lieu de cela, ils espèrent lier le jeune à un nouvel accord lucratif à long terme. Et Pedri veut promettre son avenir au club.

Il n’est arrivé qu’à l’été 2020 pour 5 millions d’euros en provenance de Las Palmas, mais il a été un acteur clé des géants catalans lors de la campagne 2020-21. Il a fait 52 apparitions dans toutes les compétitions et a contribué quatre buts et six passes décisives.

Les frais de transfert de Las Palmas dépendaient également d’un certain nombre d’add-ons et ceux-ci ont déjà porté la transaction à 15 millions d’euros. Et sa courbe ascendante continue pourrait voir l’accord atteindre environ 35 millions d’euros.

Les jeunes prêts pour les rôles de coupe

Ailleurs, le patron des moins de 23 ans de Liverpool, Barry Lewtas, a donné un indice sur deux talents émergents faisant une apparition en équipe première contre Norwich mardi.

Les Reds se rendent à Carrow Road pour la deuxième fois cette saison, cette fois en Coupe Carabao. Alors que Mohamed Salah s’est inscrit parmi les buts du match d’ouverture de la Premier League en août, il a pu se reposer.

En fait, plusieurs des stars seniors de Liverpool passeront probablement une partie, sinon la totalité, du match.

Ils ont eu une semaine chargée, avec des victoires 3-0 contre Leeds et Crystal Palace. De plus, ils ont joué lors de la victoire 3-2 de la Ligue des champions contre l’AC Milan.

En tant que tel, le match nul de la Coupe Carabao pourrait donner une chance à certaines des jeunes stars de Liverpool. Dimanche, l’attaquant Kaide Gordon et l’arrière droit polyvalent Conor Bradley n’étaient pas dans l’équipe.

Interrogé après la défaite 4-0 contre les moins de 23 ans de Leeds au sujet du duo présenté contre Norwich, Lewtas a déclaré en plaisantant (via This is Anfield) de “interroger le manager à ce sujet”.

Il a ensuite ajouté “pas de commentaire”. Gordon a joué deux fois pour les moins de 23 ans de Liverpool ce trimestre, marquant à chaque fois. Bradley a également joué deux fois, à l’arrière droit, au milieu de sa capacité à jouer en tant que milieu de terrain.

Tyler Morton pourrait également faire une apparition pour la première équipe contre Norwich. Il n’a joué que 45 minutes contre Leeds.

