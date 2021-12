Liverpool est le grand gagnant après que les rapports de l’AFCON fassent allusion à un énorme soulagement de Klopp

Liverpool pourrait bénéficier d’un énorme coup de pouce à ses chances de titre en Premier League après que des rapports aient suggéré que le prochain tournoi de la CAN pourrait être suspendu.

La Coupe d’Afrique des Nations doit avoir lieu du 9 janvier au 6 février. Le tournoi avait été reporté à deux reprises en raison des perturbations causées par la pandémie de Covid-19.

Cela a conduit le Cameroun à être chargé d’accueillir la compétition qui verrait bon nombre des joueurs africains les plus en vue de la Premier League quitter leurs clubs pendant environ un mois.

Liverpool devait subir le plus gros impact. Mohamed Salah et Sadio Mane sont respectivement les remplaçants de l’Egypte et du Sénégal.

Naby Keita aurait été sélectionné pour la Guinée, tandis que des rumeurs récentes suggéraient même que Joel Matip pourrait mettre fin à son exil international et jouer pour le Cameroun avec le tournoi organisé dans son pays d’origine.

Cependant, le statut du tournoi est désormais sérieusement mis en doute, selon Get French Football News.

Citant RMC, ils déclarent que « les inquiétudes se sont accrues » ces derniers jours concernant la situation de Covid sur le continent. Les déplacements considérables de joueurs basés en Europe et les déplacements en provenance d’Afrique pourraient entraîner une augmentation du nombre de cas détectés.

En tant que telle, la Fédération africaine de football (CAF) procédera à un «examen» pour déterminer si le tournoi doit être annulé suite à l’émergence de la variante Omicron.

Le journaliste égyptien Ismael Mahmoud a ajouté de l’huile sur le feu. Il a suggéré que la CAF devrait annoncer le report du tournoi « indéfiniment ».

Si la compétition était reportée, elle ne serait probablement pas reprogrammée une quatrième fois. La Coupe du monde basée au Qatar en 2022 se tiendra pendant les mois d’hiver, encombrant ainsi le calendrier autour de la période où se déroulent habituellement les tournois de la CAN.

Pendant ce temps, Liverpool, Tottenham et Manchester City envisagent tous un accord pour une récente signature des Wolves, bien qu’une clause contractuelle causera de la frustration pour toutes les parties impliquées, selon un rapport.

Rayan Ait-Nouri, 20 ans, a rejoint les Wolves en prêt l’année dernière. Il a suffisamment impressionné pour inciter Wolves à déclencher une option pour le signer depuis Angers pour 9,8 millions de livres sterling.

Ait-Nouri s’est imposé dans les plans de Lage cette saison et a été particulièrement impressionnant lors de la défaite serrée des Wolves contre Manchester City le week-end dernier. Maintenant, compte tenu de son âge et de sa croissance rapide, il n’est pas surprenant de voir le Daily Mail rapporter que les vautours tournent déjà en rond.

Ils déclarent que Liverpool, Tottenham et Manchester City surveillent tous le défenseur. De plus loin, Barcelone et le PSG se sont montrés intéressés. Cependant, la présence d’une clause dans le contrat d’Ait-Nouri frustrera toutes les parties concernées.

L’article révèle que l’ancien club d’Angers a négocié une « clause de vente à 50% » dans l’accord d’Ait-Nouri. En tant que tel, les loups perdraient une aubaine importante si le défenseur était déplacé.

Cela pourrait donc inciter les loups à se battre encore plus pour faire grimper son prix. C’est quelque chose qui pourrait finalement dissuader ses prétendants. Les loups sont décrits comme « désireux de garder la main » sur le jeune. Bien qu’il soit admis qu’ils font face à un « combat » pour le faire.

Une option ouverte aux loups pourrait consister à racheter la clause de vente d’Ait-Nouri.

