Liverpool est resté à l’extérieur en regardant la cible chaude rétrécissant la destination à deux clubs

L’attaquant du FC Salzbourg Karim Adeyemi choisira de signer pour le Borussia Dortmund ou le RB Leipzig cet été, selon une source digne de confiance.

Le joueur de 19 ans s’est retrouvé sur le radar de plusieurs clubs après un début de saison fulgurant.

Il a déjà huit buts lors de ses 10 premières apparitions en championnat de la saison pour Salzbourg. Et cela a suscité beaucoup d’intérêt de la part des équipes rivales de Bundesliga, ainsi que de Liverpool.

Ses trois performances pour l’Allemagne ont également suscité l’intérêt. Adeyemi a marqué lors de la victoire du mois dernier contre l’Arménie et a obtenu une passe décisive sur le banc lors de la victoire de lundi contre la Macédoine du Nord.

Adeyemi serait sur le radar de Liverpool et maintenant Sky Sports Allemagne rapportent également que Jurgen Klopp est «intéressé» par le joueur.

Klopp et Co ont l’air d’être déçus car les roues de transfert bougent rapidement en Allemagne.

Le Bayern Munich aime également le joueur, mais Adeyemi veut le football en équipe première. Et avec Robert Lewandowski bloquant son chemin en Bavière, les routes vers Leipzig et Dortmund sont « plus chaudes ».

Adeyemi veut « emprunter la voie de Haaland »

Et le joueur lui-même serait désireux « d’emprunter la voie de Haaland ».

Le camp Adeyemi pense qu’Erling Haaland quittera Dortmund l’été prochain lorsque sa clause libératoire de 75 millions d’euros deviendra active. Cela laisserait un vide énorme, dans lequel Adeyemi pourrait bien être capable de s’engager.

Leipzig reste cependant une option avec la connexion Red Bull trop forte pour être ignorée. Sky affirme que les deux clubs partenaires ont « déjà parlé d’un éventuel transfert d’Adeyemi ».

Il y a une forte histoire de joueurs de Salzbourg qui se sont engagés à jouer pour Leipzig, avec Dominik Szoboszlai le plus récent.

Un journaliste a récemment révélé que Adeyemi quittera définitivement Salzbourg l’été prochain. Et maintenant, ses options semblent avoir été réduites à deux, Liverpool à l’extérieur regardant dedans.

