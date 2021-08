Liverpool et Arsenal apprennent le prix du milieu de terrain mais des problèmes sont déjà signalés

in

Des informations dans les médias français ont confirmé les affirmations selon lesquelles Arsenal et Liverpool souhaitent signer Renato Sanches, Lille nommant leur prix pour le milieu de terrain.

Le joueur de 23 ans est depuis deux ans dans un contrat de quatre ans avec les champions de Ligue 1. L’international portugais a déménagé au stade Pierre-Mauroy après trois saisons peu convaincantes au Bayern Munich. Il n’a pas réussi à commander une couchette régulière en équipe première en Allemagne et a été prêté à Swansea City en août 2017.

Sanches a signé un contrat temporaire d’un an mais n’a profité que de 15 sorties car une blessure a mis fin à son séjour au Liberty Stadium. Le deuxième des deux problèmes aux ischio-jambiers signifiait qu’il n’avait pas joué pour l’équipe galloise après la mi-janvier 2018 et qu’il était retourné au Portugal pour récupérer.

Un transfert à Lille a suivi à l’été 2019, mais ses problèmes de blessures aussi. Il a été en proie à des problèmes musculaires pendant son séjour en France.

L’ancien as de Benfica a disputé 19 matches de championnat lors de sa première campagne à Lille et 23 la saison dernière. Il faisait partie de l’équipe de Christophe Galtier qui a remporté un titre choc en 2020-21.

Sanches était lié au duo de Premier League plus tôt cet été avant que la piste ne devienne froide. Mais L’Equipe (via Sport Witness) a rapporté plus tôt cette semaine que l’intérêt a refait surface.

Et la même publication dimanche indique que Lille veut au moins 35 millions d’euros pour l’as portugais. Ce ne serait pas un problème pour les clubs anglais mais il y a d’autres prétendants.

Le Bayern Munich et Barcelone ont tous deux été mentionnés en rapport avec le joueur. Cependant, le lien avec les Bavarois semble peu probable étant donné qu’ils n’étaient pas impressionnés par son précédent passage au club.

Les problèmes financiers du Barça ont été bien documentés. Bien que la somme mentionnée ne soit pas la rançon d’un roi, il est possible de débattre s’ils ont des fonds disponibles avant de vendre.

Plus tôt cette semaine, le Daily Express a affirmé que le chef des Catalans Ronald Koeman ne veut pas de la star née à Amadora dans ses livres.

Cela semblerait laisser la voie ouverte aux clubs de Premier League pour faire grève.

Sanches va rater le « mouvement de rêve »

On dit que Sanches est impatient de rejoindre Barcelone, mais cela semble peu probable. Et tout club qui l’affrontera sera conscient de ses problèmes de blessures.

L’Equipe dit qu’il est actuellement absent avec «un autre inconfort musculaire dans une cuisse» – son quatrième en 18 mois. Le président lillois Olivier Letang serait ouvert à la vente du joueur.

Et, avec Jurgen Klopp, un admirateur connu de l’intrigant, Anfield pourrait être sa prochaine destination.

