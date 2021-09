Liverpool et Arsenal envisagent de donner une issue à la star de Chelsea qui souffre

in

Une star de Chelsea qui s’est égarée sous Thomas Tuchel pourrait se voir remettre une bouée de sauvetage après qu’un intérêt de transfert surprise a émergé de Liverpool et d’Arsenal.

La plus grande composante de l’équipe de Chelsea dans le Tuchel ère a sans aucun doute été leur défense. Le blues n’ont concédé qu’une seule fois en match libre en championnat cette année – un but dévié fortuit contre Man City samedi.

Avec autant d’options de niveau élite à sa disposition, le personnel de la ligne de fond de Tuchel est souvent en rotation. Cependant, une étoile qui semble fermement en disgrâce est Ben Chilwell.

L’international anglais de 24 ans était un élément permanent des onze de Chelsea qui ont remporté la gloire de la Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, Marcos Alonso a été l’option préférée de l’ailier gauche cette année. En effet, Chilwell n’a pas encore joué une seule minute en championnat jusqu’à présent.

Pour aggraver ses malheurs, Chilwell était réprimandé par Tuchel à quelques minutes de leur victoire étroite en Coupe EFL contre Aston Villa en milieu de semaine.

Cela a intensifié les spéculations. Le temps de Chilwell à Stamford Bridge pourrait prendre fin prématurément après avoir seulement conclu un accord de 50 millions de livres sterling l’été dernier.

Et selon Caught Offside (citant le média espagnol Todofichajes), une file de clubs se forme pour la signature de Chilwell.

Le Real Madrid et l’Atletico Madrid sont tous deux nommés, bien que ce soient Arsenal et Liverpool qui intéressent le plus.

Peu de gens diraient que Chilwell n’est pas assez bon pour commander une place de départ pour un club en quête de grands honneurs. Cependant, un déménagement à Liverpool ou à Arsenal pourrait ne pas résoudre son problème le plus urgent.

En effet, malgré les talents évidents de Chilwell, le déplacement d’Andy Robertson à Anfield est une tâche presque impossible. Bien que pas aussi difficile, Chilwell serait toujours confronté à une lutte difficile devant Kieran Tierney aux Emirats.

En tant que tel, il semblerait peu probable que l’un ou l’autre dépose une approche officielle à moins que les finances d’un accord ne soient trop bonnes pour être ignorées.

Chelsea ‘prête’ à éliminer le général du milieu de terrain

Pendant ce temps, un rapport surprise a affirmé que Chelsea était “prêt à sanctionner” la vente de l’une de leurs stars les plus influentes pour empêcher ce que tous les clubs essaient d’éviter.

Un joueur qui a joué un rôle essentiel dans le succès de Chelsea au cours de la dernière demi-décennie est N’Golo Kanté. Le Français, 30 ans, est sans doute le meilleur milieu de terrain titulaire de la Premier League depuis son arrivée en Angleterre initialement avec Leicester en 2015.

Kante a organisé une série de démonstrations gigantesques alors que Chelsea marchait vers son deuxième succès en Ligue des champions la saison dernière. Cependant, les luttes contre les blessures ont de plus en plus commencé à affecter la dynamo du milieu de terrain ces dernières années.

Et avec Jorginho et Mateo Kovacic faisant passer leurs jeux au niveau supérieur, ainsi que Billy Gilmour et Conor Gallagher dans le pipeline, un rapport surprise de Goal a révélé que Kante pourrait bientôt être supprimé.

Citant le point de vente espagnol Fichajes, il est déclaré que Chelsea est “prêt à sanctionner” le départ de Kante en 2022. À ce moment-là, Kante n’aura plus qu’un an sur son contrat qui expire en 2023.

Le rapport poursuit en affirmant qu’il y a « petit signe » qu’il signera une prolongation de cet accord. En tant que tel, Chelsea envisagerait de vendre Kante l’été prochain afin d’éviter de le perdre gratuitement 12 mois plus tard.

