Liverpool et Arsenal envisagent un as adaptable alors que des personnalités clés préparent une décision cruciale

Goncalo Guedes suscite l’intérêt de Liverpool et d’Arsenal après un début de saison positif avec Valence, selon des informations.

Guedes en est maintenant à sa cinquième saison avec Valence après les avoir rejoints en provenance du Paris Saint-Germain en 2017. Il a jusqu’à présent commencé ses huit matches de Liga, marquant deux buts et deux passes décisives. Mais avec un contrat expirant en 2023, il pourrait partir l’année prochaine afin que son club récupère des frais.

L’international portugais est lié à un transfert en Premier League depuis un certain temps. Les loups étaient le dernier club anglais à être lié à Guedes en août. Mais comme son club actuel, ils ne seraient pas encore en mesure de lui proposer du football européen.

La situation est cependant différente pour Liverpool, tandis qu’Arsenal visera à revenir parmi ce calibre de club le plus tôt possible. On dit maintenant qu’ils ont tous les deux un intérêt pour le milieu de terrain offensif.

Selon le site espagnol Fichajes, Guedes pourrait parfaitement convenir au football de Premier League. Dans cet esprit, Liverpool et Arsenal sont apparemment attentifs à sa situation.

Les deux clubs recherchaient des milieux offensifs ou des ailiers. Liverpool a besoin de quelqu’un qui peut offrir plus de soutien à ses trois premiers, par exemple. Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino approchent tous les 30 ans.

Quant à Arsenal, ils ont réussi à signer Martin Odegaard et à lier Emile Smith Rowe à un contrat à long terme cet été. Mais des options supplémentaires, particulièrement larges, seraient utiles.

Guedes a même adapté son jeu cette saison pour pouvoir évoluer au poste d’attaquant central. Cette polyvalence plairait sans aucun doute à Liverpool et à Arsenal.

S’il peut obtenir un transfert en Premier League, cependant, reste à discuter jusqu’à la nouvelle année. Les propriétaires et entraîneurs de Valence, Pepe Bordalas, auront leur mot à dire sur l’opportunité de tirer profit de l’ancien talent du PSG.

À 25 ans en novembre, Guedes aborde les premières années de sa carrière. Reste à savoir où exactement il les dépensera.

Liverpool a deux options d’attaquant

Autre que Guedes, un récent rapport nommé deux joueurs que Liverpool garde en tête pour renforcer leur attaque.

Il a été affirmé qu’ils affronteraient le Bayern Munich pour la signature de l’attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi.

Adeyemi était auparavant un joueur de l’académie du Bayern et ils veulent maintenant qu’il revienne après un début de saison prolifique. Mais Liverpool est également enthousiaste et les liens ont augmenté en volume récemment.

Même ainsi, le Bayern semble être sa préférence, donc Liverpool devra peut-être envisager des alternatives.

L’un d’eux est peut-être Arnaut Danjuma, qui a bien géré le passage de Bournemouth à l’équipe de Ligue des champions Villarreal.

Il coûterait environ 21 millions de livres sterling et le Daily Express pense que Liverpool regarde.

Luis Diaz de Porto et Dusan Vlahovic de la Fiorentina sont également des options car Liverpool envisage des profils différents entre les ailiers et les avant-centres.

