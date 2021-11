Liverpool et Arsenal se dirigent vers la résolution des problèmes du transfert du Real Madrid

Un attaquant du Real Madrid qui résoudrait les problèmes imminents à Liverpool et à Arsenal envisage fortement une sortie en janvier, et Carlo Ancelotti ne lui ferait plus obstacle, selon un rapport.

Liverpool et Arsenal sont sur le point de subir des bouleversements dans leurs rangs avancés en janvier. Les Gunners ont été pressentis pour sanctionner des accords à prix réduit pour Eddie Nketiah et Alexandre Lacazette. Chaque attaquant est hors contrat l’été prochain, faisant de la fenêtre d’hiver la dernière opportunité de générer des frais – en supposant que de nouveaux contrats ne soient pas signés.

Les Reds, quant à eux, sont sur le point de perdre à la fois Sadio Mane et Mohamed Salah au service de la CAN. Le récent « grave » blessure aux ischio-jambiers de Roberto Firmino est un autre indicateur de l’importance vitale d’une profondeur adéquate dans le football.

Si le Brésilien avait souffert de ce problème dans deux mois, Liverpool serait dangereusement à court d’options de premier ordre à l’avant.

En tant que tels, les deux clubs ont établi des liens avec l’arrivée de l’attaquant du Real Madrid Luka Jovic en Angleterre en janvier.

L’international serbe a connu un bilan mitigé depuis son arrivée au Bernabeu en 2019. La mauvaise forme et le manque de temps de jeu qui en résulte ont vu sa carrière s’arrêter et il a été prêté à l’ancien club de Francfort l’année dernière. Mais toujours à seulement 23 ans, le temps est de son côté pour donner tort aux sceptiques.

Mais selon Goal (citant le média espagnol Defensa Central), l’avenir de Jovic sera probablement loin de Madrid.

Ils affirment que la forme stellaire de Karim Benzema a mis une barrière infranchissable entre Jovic et les minutes régulières. En conséquence, il est « émotionnellement déprimé et envisage sérieusement de partir en janvier ».

Jovic est également pleinement conscient des rumeurs persistantes liant à la fois Kylian Mbappe et Erling Haaland au club. La signature de l’une ou l’autre de ces deux superstars nuirait davantage à ses chances d’action.

Ajouter de l’huile sur le feu est une affirmation à propos d’Ancelotti. Le point de vente note que le patron du Real tentera de convaincre Jovic de rester. Cependant, il ne le « forcera plus à rester » si la décision de Jovic est prise.

Jovic croit qu’un prêt est dans son meilleur intérêt. Cela pourrait plaire à Liverpool plus qu’à Arsenal étant donné que les absences de Salah et Mane ne seront que temporaires.

Liverpool a imploré d’abandonner les projets français

Pendant ce temps, la légende de Liverpool Steve Nicol a averti son ancienne équipe de signer un attaquant français après avoir remis en question son désir et son engagement.

Ousmane Dembele, 24 ans, serait sur le radar du club et Le média espagnol Mundo Deportivo a affirmé qu’il avait subi un « lavage de cerveau » pour partir par son agent. Le Français est dans la dernière année de son contrat à Barcelone et serait donc disponible gratuitement l’été prochain s’il refusait de signer de nouveaux termes.

Cependant, la légende des Reds Nicol a exhorté Liverpool à rester à l’écart, affirmant que Dembele serait un « buste ». Son raisonnement découle des doutes qu’il a sur l’éthique de travail de l’attaquant – quelque chose que Klopp ne tolérerait pas.

« A sa journée ? De quels jours parle-t-on ici ? Je ne me souviens pas d’un jour. C’est un buste », a déclaré Nicol (via le Liverpool Echo). « À mon avis, il n’a absolument rien fait depuis qu’il est allé à Barcelone.

«Alors pourquoi donneriez-vous à ce gars un contrat d’une valeur de plusieurs millions alors que vous pourriez le donner à quelqu’un d’autre qui a l’air d’être un meilleur professionnel et qui s’en soucie réellement.

« Parce que l’impression que j’ai, c’est qu’il n’est pas un grand professionnel. Et il n’a pas vraiment l’air de s’en soucier.

