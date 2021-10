Liverpool et Arsenal veulent Noa Lang qui a éclipsé Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe dans une démonstration accrocheuse de la Ligue des champions pour le Club de Bruges et il aura Kevin De Bruyne, Jack Grealish et Phil Foden dans son viseur ensuite

Avec le PSG de Neymar parmi les favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison après une étonnante fenêtre de transfert estivale, il était plutôt étrange de voir un n ° 10 différent diriger le spectacle lors du premier tour des matches.

Affrontant le Club de Bruges, le manager Mauricio Pochettino a aligné Neymar, Kylian Mbappe et la nouvelle recrue Lionel Messi, tous ensemble pour la première fois lors de leur premier match européen.

Noa Lang affrontait deux des meilleurs joueurs du monde lorsqu’il jouait au PSG, mais il a surpassé Messi et Neymar

Il fait déjà partie de l’équipe senior des Pays-Bas et semble bien parti pour rester

Mais bien qu’il se soit heurté à une équipe du PSG avec deux des meilleurs meneurs de jeu opérant actuellement dans le jeu, c’est Noa Lang de Bruges qui a fait la une des journaux lors du match nul 1-1.

Le joueur de 22 ans a été nommé homme du match.

Neymar qui ?

Avec le numéro de maillot, la coupe de cheveux, les gants et le style de course incliné de Neymar, Lang était un sosie pour la superstar brésilienne alors qu’il rebondissait autour du milieu de terrain et de la défense du PSG avec facilité.

Capable de ralentir le jeu jusqu’à l’arrêt avec le ballon à ses pieds, Lang place les défenseurs au carré avant de libérer une compétence ou une accélération du rythme un peu comme son adversaire numéro dix.

Les débuts d’Amsterdam

Le produit de l’académie Ajax, âgé de 22 ans, a rejoint Bruges de manière permanente cet été, mais pourrait ne pas être là pour longtemps, Liverpool aurait poursuivi la star néerlandaise.

Lang est arrivé à l’Ajax et est parti définitivement en 2021 après avoir passé du temps en prêt à Twente et à Bruges, qui ont rendu le transfert permanent cet été

Lang aura l’occasion d’impressionner à nouveau lorsque Manchester City se rendra en Belgique, aux côtés de Bruges en tête du groupe A, sous la surveillance d’un certain nombre d’équipes de Premier League.

Pep Guardiola a un alignement de stars similaire avec Kevin De Bruyne, Phil Foden et Jack Grealish parmi lesquels choisir.

Il a rejoint les champions de Belgique initialement en prêt la saison dernière, et son impact a été énorme, enregistrant 16 buts et sept passes décisives en 29 matches de championnat, tout en marquant son premier but en Ligue des champions contre le Zenit.

Qui le veut ?

Le point de vente italien calciomercato rapporte que les Reds de Jurgen Klopp sont en pole position pour débarquer l’international néerlandais et espèrent battre l’AC Milan et Arsenal à sa signature.

Il n’avait pas l’air déplacé en Ligue des champions lorsqu’il jouait au PSG et espère maintenant impressionner à nouveau contre Man City de Pep Guardiola

Son manager, Philippe Clément, a même refusé d’exclure un transfert en janvier, les spéculations ne faisant qu’augmenter.

« Je suis réaliste quand il s’agit de ces choses », a déclaré Clément. « Si une offre impossible à refuser arrive pour lui, nous ne pourrons pas l’arrêter en janvier.

« Je préférerais qu’il termine la saison, remporte un titre et soit important, mais nous verrons ce qui se passera en janvier. »

Avec Lang maintenant en vedette pour les Pays-Bas, son entraîneur de club sait qu’il ne sera pas là longtemps

Liverpool est l’un des nombreux admirateurs de Lang. Où jouerait-il à Liverpool ?

Les trois premiers de Klopp, Mohamed Salah, 29 ans, Roberto Firmino, 30 ans et Sadio Mane, 29 ans, ont tous des contrats expirant en 2023 et le manager sait qu’ils ne peuvent pas durer éternellement autant qu’il le voudrait.

Lang pourrait être une option parfaite pour jouer sur les trois premiers, avec l’habile ailier capable d’attaquer le filet adverse sous n’importe quel angle.