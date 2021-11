Liverpool et Chelsea donnent un calendrier sur le prodige russe par le directeur du club

Le groupe de poursuite du prodige russe Arsen Zakharyan, qui comprend Liverpool et Chelsea, a reçu un calendrier du directeur de son club.

TEAMparler révélé en exclusivité mardi que les champions d’Europe en titre, avec Manchester City, sont en tête de la chasse. Les Reds de Jurgen Klopp ont également été fortement liés au joueur de 18 ans.

Mais interrogé sur une offre de 13 millions de livres sterling d’Anfield, Sergey Stepashin, membre du conseil d’administration du Dynamo Moscou, a rejeté sa sortie.

Stepashin a déclaré à KP Sport (via Sport Witness) : « Non, ce sont des jeux d’agents. Il est encore un jeune homme. Il doit encore grandir et grandir.

« Je pense qu’Arsen peut jouer en Russie encore deux ou trois ans. Le temps doit passer pour qu’un footballeur réussisse.

« Et quand il aura 21 ans, c’est parfait. Regardez, presque personne ne joue bien à l’étranger de notre pays maintenant. Peut-être seulement Golovin.

Au moment où Zakharyan atteindra l’âge de 21 ans, son contrat actuel avec le Dynamo aura presque expiré.

Donc, le garder jusqu’à cet âge pourrait les voir perdre une grosse somme pour le jeune milieu de terrain. L’été prochain serait le moment idéal pour vendre si aucun nouvel accord n’est conclu.

Une multitude de grands clubs européens font la queue pour lui. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, la Roma et l’Inter Milan ne sont que quelques-uns d’entre eux.

Depuis qu’il est entré dans la première photo de l’équipe, Zakharyan a sérieusement impressionné. Il a inscrit trois buts et cinq passes décisives en 13 matches de championnat la saison dernière.

Et cette campagne a été une histoire très similaire jusqu’à présent. Dans le même nombre de matchs, il a marqué deux buts et inscrit six buts depuis le milieu du parc.

Comme Stepashin l’a également mentionné, Aleksandr Golovin est le seul grand Russe à jouer dans une des meilleures ligues européennes. Il a quitté le CSKA Moscou pour un transfert de 27 millions de livres sterling à Monaco en 2018.

Offre Isak prête pour les rouges

Pendant ce temps, Liverpool est prêt à faire une offre pour recruter l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak en janvier, selon El Nacional.

Les Reds préparent une offre qui pourrait atteindre 34 millions de livres sterling pour l’attaquant, qui intéressait Barcelone. L’international suédois Isak a une énorme clause libératoire de 90 millions d’euros, mais Sociedad sait que ce chiffre sera presque impossible à obtenir.

Le joueur de 22 ans a un long contrat jusqu’en 2026 avec la Liga et la clause de rachat vous indique à quel point il est bien noté à Saint-Sébastien.

Isak est principalement un n ° 9 et le rapport suggère que Jurgen Klopp recherche une option différente de sa ligne avant actuelle.

