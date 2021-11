Liverpool et Chelsea en alerte alors que le chef du club fait un gros aveu sur l’attaquant

Les équipes de Premier League Liverpool et Chelsea ont reçu un coup de pouce majeur alors qu’elles cherchent à éloigner Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg.

L’avant-centre, 19 ans, est l’une des propriétés les plus en vogue d’Autriche en ce moment. Il est déjà sur 15 buts en seulement 22 apparitions pour la campagne.

Cela comprend 11 en Bundesliga autrichienne, où Salzbourg est en tête avec une avance de 14 points. Il a également réussi trois buts en Ligue des champions. Salzbourg semble également prêt à atteindre le tour suivant, après avoir récolté sept points en quatre matches.

Adeyemi suit les traces d’Erling Haaland en marquant des buts pour le plaisir avec Salzbourg. Liverpool et Chelsea sont rejoints par le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Barcelone à la recherche de sa signature.

Le contrat de l’Allemand court jusqu’en 2024, ce qui signifie que son équipe actuelle n’est pas pressée de vendre cet hiver.

Mais le président de Salzbourg, Harald Lurzer, admet qu’un changement majeur pourrait bientôt avoir lieu. Lors d’une interview avec Bayern Insider (via HITC), le chef a déclaré : « Nous sommes conscients que Karim passera probablement à l’étape suivante l’été prochain. Nous ne voulons pas mettre d’obstacles sur notre chemin.

Lurzer a également confirmé qu’Adeyemi n’avait aucune clause de libération dans son contrat, contrairement à divers rapports. Le journaliste allemand Christian Falk estime que Salzbourg exige plus que les 18 millions de livres sterling qu’ils ont reçus pour Haaland en janvier de l’année dernière.

Quel que soit le prix, Liverpool et Chelsea seront ouverts à l’égaler. Le patron des Reds, Jurgen Klopp, recherche les successeurs à long terme de Mo Salah et Sadio Mane sur chaque flanc.

Thomas Tuchel, quant à lui, pourrait chercher à remplacer le hors-forme Timo Werner par son compatriote.

Dortmund pense qu’ils peuvent à nouveau gagner la course pour un prodige. Ils préparent une offre de 30 millions de livres sterling pour Adeyemi, ainsi que des conditions s’élevant à 80 000 livres sterling par semaine. Ils pourraient le débarquer en soulignant leur capacité exceptionnelle à créer des joueurs de classe mondiale.

Liverpool face à une situation «étrange» – Klopp

Pendant ce temps, Klopp a comparé la pénurie actuelle de milieu de terrain de Liverpool aux problèmes défensifs qu’ils ont subis la saison dernière.

Ils sont privés de Naby Keita, James Milner, Curtis Jones et Harvey Elliott. Ils doivent également prendre des décisions sur Jordan Henderson et Fabinho, ce dernier étant en ligne pour s’entraîner vendredi.

Avant le choc de samedi contre Arsenal, Klopp a dit: « Ce n’est pas facile [having to change] mais si c’était le cas, vous n’auriez pas besoin de payer autant d’argent pour le trier. Est-ce que j’aimerais jouer les mêmes trois ? Non, nous avons trop de matchs mais ce serait cool d’avoir plus d’options (moins de blessures) et de jours d’entraînement ensemble.

« L’année dernière, nous avons eu une situation étrange avec les défenseurs centraux et il semble que ce soit maintenant celle du milieu de terrain. Nous devons trouver une solution pour Arsenal et c’est ce que nous faisons.

