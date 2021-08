Liverpool et Chelsea, les débuts de Messi et le retour de Ronaldo

Musa et Ryan reviennent sur le choc des poids lourds de Liverpool contre Chelsea à Anfield (4h07), avant d’aborder d’autres points de discussion du week-end de Premier League, y compris un peu d’amour pour les Spurs et West Ham (19h00), un autre 5-0 victoire pour Manchester City (22:08), le record de victoire à l’extérieur de Manchester United (25:37) et le bon et le mauvais de la re-signature de Cristiano Ronaldo (28:21). Ils se dirigent ensuite vers la France, où Leo Messi est sorti du banc pour faire ses débuts au PSG contre Reims (38:46), ainsi qu’une fléchette rapide dans le reste de la France, Serie A (45:12), La Liga (50 :09), et la Bundesliga (52:08).

Hôte : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

