Liverpool et Chelsea obligés d’attendre le talent offensif alors que le club tient bon

Les équipes de Premier League Liverpool et Chelsea ne seront pas en mesure de signer une starlette offensive en janvier, selon des informations.

Jurgen Klopp cherche à compléter sa ligne avant dans un proche avenir pour deux raisons principales. La première est qu’il sera privé des joueurs vedettes Mo Salah et Sadio Mane en janvier à la suite de la Coupe d’Afrique des Nations. Salah cherchera à ajouter à ses 43 buts pour l’Egypte, tandis que Mane représentera le Sénégal.

Klopp est également inquiet pour l’avenir à long terme de son trio préféré. Salah et Mane ont tous deux 29 ans, tandis que Roberto Firmino en a 30.

La capture de Diogo Jota a apaisé les inquiétudes de Liverpool, mais d’autres joueurs devront être signés dans les prochaines années.

Chelsea, quant à lui, a fait venir Romelu Lukaku pour un record de 97,5 millions de livres sterling en août. Timo Werner semble prêt à devenir son partenaire d’attaquant, bien que l’Allemand ait connu des difficultés jusqu’à présent en Angleterre.

Les rapports suggèrent que Thomas Tuchel pourrait demander un autre attaquant pour s’assurer que Chelsea puisse concourir en Premier League et en Europe pour les années à venir.

Un joueur ciblé par les deux clubs est l’as du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi. L’adolescent a marqué 14 buts en seulement 18 apparitions cette campagne. Il est à l’aise pour disputer la Ligue des champions, après avoir marqué contre Lille et Wolfsburg en phase de groupes.

Adeyemi semble destiné à atteindre le sommet et Liverpool et Chelsea veulent l’y emmener.

Sky Germany fournit maintenant une mise à jour sur l’avenir de l’avant-centre. Ils affirment que Salzbourg n’a « aucune intention » de laisser partir le joueur en janvier.

Le directeur sportif du club, Christoph Freund, a confirmé qu’il était prévu qu’Adeyemi reste à Salzbourg. Cependant, un transfert pourrait avoir lieu cet été si un grand club européen soumettait une offre énorme.

Interrogé récemment sur les liens de transfert, Adeyemi a dit: « Je suis très détendu à ce sujet. Je me sens honoré, mais rien de plus.

« Je me concentre ici à Salzbourg. On joue bien ensemble. Cela fonctionne parfaitement. Tout d’abord, je veux progresser avec Salzbourg. Ensuite, nous chercherons plus loin.

Klopp salue les attaquants « fous » de Liverpool

Pendant ce temps, Klopp a fait l’éloge de ses attaquants de Liverpool après le bulldozer 5-0 de Man Utd.

Mo Salah a réussi un triplé à Old Trafford, devenant ainsi le premier joueur de l’opposition depuis Ronaldo à le faire.

Naby Keita et Jota se sont également inscrits sur la feuille de match lors de la victoire retentissante. Klopp a déclaré à Sky Sports après le match : « Que puis-je dire ? Est-ce que je m’y attendais ? Non. Ce que nous avons fait dans le dernier tiers était insensé. Presser haut, gagner des ballons, marquer de merveilleux buts.

«Je leur ai dit à la mi-temps de mieux jouer. Nous avons incroyablement bien commencé et avons arrêté de jouer au football. Nous avons contrôlé le match après le cinquième, il ne s’agissait pas de marquer plus, juste d’essayer de sortir sans plus de blessures.

« Le résultat est fou, j’ai demandé s’il y en avait un comme ça dans l’histoire et s’il n’y en a pas, ça prendra du temps. Les joueurs ont mis un beau morceau dans le livre. C’est spécial mais on ne fête pas comme des fous, on a du respect pour les adversaires. Nous avons eu de la chance à certains moments, United n’est pas dans son meilleur moment.

