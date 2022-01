Liverpool et Chelsea verrouillent les cornes avec le finisseur mortel Lewandowski fabriquant un mouvement en Premier League

Liverpool et Chelsea ont été pressentis pour s’engager dans une bataille à trois pour signer Robert Lewandowski après qu’un rapport a insisté sur le fait que lui et son camp envisagent de déménager.

L’international polonais, 33 ans, est sans doute le meilleur avant-centre du monde en ce moment. Lewandowski a fonctionné bien au-dessus d’un but par match au cours de chacune des deux dernières saisons et demie. Cela comprend 29 buts en 22 matches de Ligue des champions où la compétition est la plus féroce.

Il a été tout ce que le Bayern Munich pouvait espérer et plus depuis sa signature du Borussia Dortmund en 2014. Cependant, selon FourFourTwo (citant Sky Germany), son passage bavarois pourrait toucher à sa fin.

Ils déclarent que Lewandowski – dont le contrat expire à l’été 2023 – « déménagera » à la fin de la saison.

Lewandowski aurait pour objectif la Liga ou la Premier League. Cependant, un déménagement à Barcelone ou au Real Madrid semble désormais peu probable.

Le Real est déterminé à faire atterrir Kylian Mbappe, tandis que Barcelone s’est placé en tête de la file d’attente pour Erling Haaland.

Le premier trio le mieux placé pour Lewandowski

En tant que tel, le rapport suggère que ce sera une bataille à trois entre Liverpool, Chelsea et Manchester City pour débarquer Lewandowski.

Liverpool ou Man City pourraient garder l’avantage si Lewandowski partait. Leurs deux managers (Jurgen Klopp et Pep Guardiola) ont des liens avec le Polonais en le gérant dans le passé respectivement à Dortmund et au Bayern Munich.

Du point de vue du Bayern, ils espèrent que Lewandowski rédigera de nouveaux termes. Mais étant donné son service étincelant, ils peuvent exaucer son souhait de sortie s’il est déterminé à relever un dernier défi à l’étranger.

Le journaliste de Sky Germany, Marc Behrenbeck, a fait la lumière sur l’évolution de la situation. Ce faisant, il a révélé que le joueur et son agent, Pini Zahavi, feraient pression pour un transfert dans six mois.

« Lewandowski veut vraiment faire ce grand déménagement, en Espagne ou en Premier League », a déclaré Behrenbeck.

« Donc Lewandowski et son agent essaieront de faire ce mouvement cet été.

« Le Bayern veut prolonger son contrat. Alors, que se passe-t-il actuellement au Bayern? Le premier point de contact est Lewandowski pour prolonger son contrat et si cela ne fonctionne pas, ils seront de retour dans le jeu autour d’Erling Haaland.

« Pour le moment, ils veulent prolonger son contrat. Mais Lewandowski rêve de l’Espagne et de la Premier League.

Pendant ce temps, Liverpool aurait obtenu un énorme contrat de 60 millions de livres sterling pour signer Luis Diaz, le Colombien étant susceptible de le rejoindre ce mois-ci.

Diaz a une clause de libération de 67 millions de livres sterling dans son contrat si elle est activée ce mois-ci. Cela tombe à près de 45 millions de livres sterling en été, il y a donc un avantage évident à attendre six mois.

Cependant, avec Sadio Mane et Mohamed Salah absents lors de leurs exploits à la CAN, Michael Edwards s’est précipité pour conclure un accord maintenant.

Selon The Sun, Liverpool signera Diaz ce mois-ci et paiera probablement des frais d’environ 60 millions de livres sterling – un peu en deçà de sa clause de sortie.

L’Atletico Madrid, Chelsea et le Bayern Munich seraient également enthousiastes. Mais c’est Liverpool qui a remporté la course, selon le rapport.

Si elle est approuvée, la décision de Diaz mettra fin aux discussions. Liverpool cherche à signer la star de Leeds Raphinha.

