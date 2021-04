Liverpool et la peur de la Ligue Europa

26/04/2021

Activé à 20:02 CEST

Arnau Montserrat

Liverpool n’est plus ce qu’il était. Ni en Europe ni en Premier League. Après deux saisons historiques, Champions of Champions en 2019 et League en 2020, les “ rouges ” visent un hit historique.

L’objectif en début de saison était de se battre à nouveau pour le titre de champion. Cinq jours avant, Ils ne sont même pas dans la zone de la Ligue des champions. L’irrégularité et les revers constants placent les hommes de Klopp dans une situation critique. Ils sentent la Ligue Europa.

Klopp prépare le terrain «Si vous le méritez, vous le méritez. Mais je n’ai pas vu que nous méritions de jouer en Ligue des champions & rdquor;Jürgen Klopp a déclaré après le match nul contre Newcastle lors de la dernière journée. Force, autocritique, réaliste. Liverpool a quatre points de retard sur une Chelsea beaucoup plus fiable dans cette dernière étape de la saison. Les «bleus» sont quatrièmes et seront le rival à battre. West Ham est toujours en tête mais se dégonfle. Deux défaites consécutives des baptisés «Backstreet Moyes».

Anfield, d’ailleurs, n’est plus un fort. De nombreux points ont volé dans le fief «rouge». L’effet d’audience n’existe pas et l’équipe en souffre. Bien que s’ils pouvaient entrer, un coup de sifflet se ferait entendre.