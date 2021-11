Liverpool et l’Ajax se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Mercredi, Liverpool et l’Ajax ont prolongé leurs records de victoires parfaits en Ligue des champions pour se qualifier pour les huitièmes de finale qui commencent à prendre un air de retour des années 1970.

Liverpool a battu l’Atlético Madrid 2-0 à Anfield et l’Ajax a frappé le Borussia Dortmund à 10 avec des buts tardifs lors d’une victoire 3-1 par derrière en Allemagne.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les quatre équipes avec quatre victoires consécutives – après que le Bayern Munich et la Juventus aient scellé leurs places mardi – ont déjà donné à la formation à élimination directe une sensation nostalgique. L’Ajax, le Bayern et Liverpool se sont combinés pour remporter les huit titres de la Coupe d’Europe 1971-78.

Liverpool n’avait jamais ouvert une phase de groupes de la Ligue des champions avec quatre victoires, bien qu’il ait rarement été troublé contre l’Atlético dans le groupe B après que Diogo Jota et Sadio Mané ont marqué dans les 21 premières minutes. L’Atlético est tombé à la troisième place du groupe derrière Porto, tenu en échec 1-1 au dernier rang de l’AC Milan.

L’Ajax mène une campagne exceptionnelle en Ligue des champions après avoir été ignoré par les fondateurs de la Super League d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne lorsqu’ils ont aligné leur projet malheureux il y a plusieurs mois.

Le champion des Pays-Bas a remporté deux victoires consécutives contre Dortmund, qui a fait expulser le vétéran défenseur Mats Hummels en première mi-temps.

Dortmund, deuxième, est derrière l’Ajax de six points dans le groupe C à deux tours de la fin. Dortmund est à égalité de points avec le Sporting Lisbonne, qui a battu Beşiktaş 4-0 et accueillera ensuite l’équipe allemande le 24 novembre.

Le Real Madrid et l’Inter Milan – deux des 12 clubs de Super League – ont pris le contrôle du groupe D du nouveau Sheriff après des victoires importantes mercredi.

Les buts de Karim Benzema ont permis à Madrid de battre le Shakhtar Donetsk 2-1 et de mener le classement à deux points de l’Inter. Le champion italien a remporté deux victoires consécutives contre Sheriff, 3-1 à l’extérieur du champion de Moldavie.

Manchester City a dominé le Club de Bruges 4-1 et a été récompensé par la première place du groupe A après un drame tardif à Leipzig où le Paris Saint-Germain a fait match nul 2-2.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une équipe du PSG qui manquait le blessé Lionel Messi s’est ralliée à une poussée précoce de Leipzig pour mener à la mi-temps grâce à deux buts de Georgino Wijnaldum.

Le PSG a perdu des points après une pénalité dans les arrêts de jeu du remplaçant de Leipzig, Dominik Szoboszlai.

City a pris une avance d’un point sur le PSG avant de se rencontrer à Manchester dans trois semaines.