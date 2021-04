Liverpool et les autres clubs des “ Big Six ” ne devraient pas être punis, John W Henry devrait rester à Anfield après des excuses mais établir la confiance avec les fans en offrant une entrée GRATUITE aux matchs pendant une saison.

Liverpool et les autres clubs «Big Six» impliqués dans l’échec du projet de Super League européenne ne devraient recevoir aucune sanction sur le terrain.

C’est le point de vue du fan des Reds et ancien attaquant de Newcastle, Micky Quinn, qui a ajouté que la plus grande punition infligée aux propriétaires très riches d’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham est la réaction furieuse qu’ils reçoivent. fans en ce moment.

Les fans se sont mobilisés et ont vaincu les plans de la Super League européenne. Mais quelle est la prochaine étape pour les propriétaires de ces clubs?

Il y a toutes sortes de discussions sur la façon dont les autorités devraient les punir, le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, appelant les équipes à faire déduire des points.

Pendant ce temps, l’expulsion de la compétition européenne est également quelque chose que les fans ont réclamé, cependant, Quinn pense que ce n’est pas la meilleure voie à suivre.

“Les fans continuent d’interdire les six clubs du football européen pendant dix ans, des déductions de 40 points, des punitions, des punitions, des punitions”, a déclaré Quinn sur talkSPORT.

«Je pense que cela punirait probablement les vrais fans, les fans qui veulent voir leur équipe en Ligue des champions.

Liverpool et les autres propriétaires de clubs Big Six se sont aliénés des fans

«Je ne sais pas s’ils seront punis. La plus grande punition pour ces propriétaires est le bâton qu’ils prennent en ce moment aux fans du monde entier, sans parler de ce pays et ils ont un œuf sur le visage en grand.

Après que les clubs aient publié une déclaration annonçant leur retrait de la Super League, Henry a présenté des excuses aux fans de Liverpool pour son rôle dans le projet.

Désolé, ce n’est pas suffisant aux yeux de nombreux fans de Liverpool, la brigade #FSGOUT ayant rassemblé de nombreuses nouvelles recrues au cours des derniers jours.

Mais Quinn ne croit pas que l’éviction d’Henry soit la solution pour les Reds, suggérant plutôt qu’il doit être blessé financièrement et que le club devrait même envisager la possibilité de distribuer des billets GRATUITS aux fans.

Les excuses de Henry ont été communiquées aux fans de Liverpool mercredi matin

«Je ne suis pas sûr des punitions. Je veux des excuses et des explications et ensuite je veux qu’ils renforcent la confiance dans les fans, donnent aux fans une entrée gratuite pour une saison ou quelque chose du genre », a ajouté Quinn.

«Vraiment blessé leurs poches car c’est de cela qu’il s’agissait: l’argent et la cupidité.

«Je ne pense pas qu’il devrait s’en aller, non. Je pense qu’il veut ce que les fans veulent et c’est Liverpool pour gagner plus d’argenterie et dominer le football européen comme ils l’ont fait.