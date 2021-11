Liverpool et les managers d’Arsenal se sont retenus dans un moment houleux pendant le match

Les managers de Liverpool et d’Arsenal, Jurgen Klopp et Mikel Arteta, ont dû être éloignés l’un de l’autre dans un moment intense lors de leur match de Premier League anglaise samedi.

À la 33e minute du match, Klopp a été vu crier vers Arteta près du milieu de terrain, et un arbitre et un autre entraîneur ont dû les séparer.

Klopp a semblé vraiment apprécier le but de Sadio Mane pour donner l’avantage à Liverpool 1-0 avant la mi-temps.

L’affrontement a semblé se produire après le défi de Mane contre le défenseur central d’Arsenal Takehiro Tomiyasu. Selon le Evening-Standard, Arteta pensait que Mane avait attrapé Tomiyasu avec un coude alors qu’ils montaient tous les deux pour le ballon.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, deuxième à droite, n’est pas d’accord avec le manager de Liverpool Jurgen Klopp, à gauche, lors d’un match de football de Premier League anglaise entre Liverpool et Arsenal au stade Anfield, Liverpool, Angleterre, samedi 20 novembre 2021. (AP Photo/Jon Super )

Klopp semblait avoir un problème avec la protestation d’Areta et les deux ont commencé à se crier dessus.

Le but de Mane est intervenu à la 39e minute du match. Il a obtenu un centre de Trent Alexander-Arnold et a dirigé le ballon devant le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, s’entretient avec Diogo Jota de Liverpool lors d’un match de football de Premier League anglaise entre Liverpool et Arsenal au stade Anfield, Liverpool, Angleterre, le samedi 20 novembre 2021. (AP Photo/Jon Super)

Plus tard dans le match, Liverpool menait 2-0 après un but de Diogo Jota.

Alors que les deux managers semblaient en désaccord, Arteta a exprimé son admiration pour Klopp et Liverpool avant le match. .

« Il est difficile de juger uniquement sur cette saison car ce qu’ils ont fait ces dernières années. Je pense que Jurgen et son staff ont réussi à amener le club aux meilleurs moments de leur histoire et à le maintenir, ce qui est la chose la plus difficile à faire « , a-t-il déclaré via This is Anfield.

« Alors ils ont transformé l’énergie autour de l’endroit ; je pense que la cohésion et l’énergie qu’ils ont créées dans le stade est quelque chose de spécial, et Jurgen l’a fait dans d’autres clubs où il a été, donc c’est un talent qu’il a. Il a construit à partir de là-bas et a manifestement connu un grand succès. »

Avant leur match, Liverpool était quatrième du classement de la Premier League et Arsenal cinquième.