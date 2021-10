Liverpool et Man City s’efforcent en vain alors que les géants européens mènent la chasse à l’attaquant vedette

La Juventus mène Liverpool et Manchester City dans la course au transfert de l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic, selon un rapport.

Le joueur de 21 ans spécule maintenant sur son avenir depuis un certain temps, après son ascension en Serie A. Mais en raison de sa forme récente impressionnante, il est maintenant à la recherche d’un nouveau club.

En effet, le président de la Fiorentina Rocco Commisso a récemment révélé que Vlahovic veut partir.

L’international serbe a rejeté un nouveau contrat, ses conditions actuelles expirant à l’été 2023.

Quant à savoir où il pourrait déménager, Liverpool et Manchester City ont des liens étroits avec un déménagement pour Vlahovic.

Tottenham, guidé par l’ancien chef des transferts de la Juventus, est également intéressé depuis un certain temps. En fait, le patron des Spurs, Nuno Espirito Santo, aurait voulu associer Vlahovic à Harry Kane.

Selon Tuttomercatoweb (via Sport Witness), cependant, la Juventus mène la chasse à l’attaquant.

Le club de Serie A pense pouvoir inciter Vlahovic à rester en Italie et ignorer ses prétendants en Premier League.

Cependant, ils devront prendre une décision sur l’avenir d’Alvaro Morata. L’attaquant est prêté par l’Atletico Madrid et la Juve a une option pour l’acheter l’été prochain.

S’ils le font, leur situation financière signifie qu’ils devront peut-être sacrifier une autre signature offensive. Néanmoins, ils renforceraient ce domaine s’ils le faisaient.

Tuttomercatoweb ajoute que Liverpool et City sont prêts à investir des sommes « importantes » dans Vlahovic, mais la Juventus mène actuellement la course. L’attaquant a marqué six buts en huit matchs cette saison.

L’intérêt signalé de la ville vient au milieu de leur manque d’un numéro neuf reconnu. Alors qu’ils ont remporté la Premier League la saison dernière sans un, ils pourraient renforcer ce domaine.

La ligne de front de Liverpool, quant à elle, devra bientôt être modernisée. La situation contractuelle de Mohamed Salah domine les discussions à Anfield, mais les contrats de Sadio Mane et Roberto Firmino expirent également en 2023.

Klopp salue Salah de Liverpool

Mais alors que Liverpool a Salah dans ses rangs, ils ont de bonnes chances de se battre pour l’argenterie.

L’Égyptien a inscrit son 10e but en 10 matchs samedi alors que les Reds battaient Watford.

En effet, son but était l’un de ses meilleurs pour Liverpool et rivalisait avec celui qu’il avait marqué contre Manchester City avant la trêve internationale.

Selon le directeur Jurgen Klopp, il n’y a personne de meilleur au monde en ce moment.

