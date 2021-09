Liverpool et Man Utd ciblent la recherche d’un mouvement alors que l’horloge se termine sur le contrat

Un milieu de terrain recherché par Liverpool et Manchester United donnerait la priorité à un déménagement en Angleterre.

Les deux géants de la Premier League sont à la recherche d’un nouveau milieu de terrain central, bien que pour des raisons différentes. Liverpool n’a pas encore remplacé l’international néerlandais Gini Wijnaldum.

Le jeune Anglais Harvey Elliott avait l’air solide au début de la campagne, mais est maintenant sorti avec un problème de cheville. Cela signifie que Jurgen Klopp devra se tourner vers des gens comme Jordan Henderson, James Milner et Naby Keita.

Homme Utd, quant à lui, n’a pas réussi à remplacer l’un de Fred ou Scott McTominay lors du mercato estival.

Leur faible milieu de terrain pourrait être la seule chose qui les empêche de remporter le titre de Premier League ce trimestre.

La star du Milan AC Franck Kessie est un homme qui pourrait résoudre les problèmes de Liverpool et de Man Utd.

90Min rapporte que le joueur de 24 ans prendra une décision finale sur son avenir en janvier.

Un passage à la Premier League serait en tête de sa liste de priorités. Un tel transfert donnerait à Kessie la chance de se remettre en question au plus haut niveau.

Le contrat de l’Ivoirien en Italie expire en juin, ce qui signifie qu’il peut parler avec les clubs intéressés à partir de janvier.

Il a rejeté la dernière offre de Milan et pourrait déménager en Angleterre sans frais de transfert.

Les chefs de Liverpool et de Man Utd continueront de surveiller sa situation au cours des prochains mois. Cependant, ils ne sont pas les seuls clubs dans la course aux transferts.

La concurrence viendra des géants français Paris Saint-Germain ainsi que des rivaux de Premier League Tottenham.

Une chose est sûre, le départ de Kessie sera un coup dur pour Milan. L’exécuteur a été un élément essentiel de l’équipe lors de leur résurgence.

Il a disputé 37 matches de championnat et marqué 13 buts la saison dernière alors que les Rossoneri ont terminé deuxièmes de Serie A.

Klopp envoie un message à la star de Liverpool

Klopp a dit à la starlette anglaise Curtis Jones exactement ce qu’il devait faire rester du côté de Liverpool.

Jones a marqué un superbe but lors du récent match nul 3-3 des Reds contre Brentford. Il pourrait également figurer dans le prochain match de Ligue des champions contre Porto.

Klopp a déclaré lors d’une conférence de presse : « Le dernier match était un bon exemple, c’est ainsi que Curtis doit jouer. C’est cohérent. Défensivement, il était vraiment bon et a remporté des ballons importants et offensivement, il était à peu près impliqué dans tout et a marqué un but magnifique.

« Il peut marquer exactement le même but avec son pied gauche, ce qui le rend assez spécial. Jouez comme ça et mieux et tout va bien.

“Au milieu de terrain, c’est un moment rare où ils sont tous en forme et je dois prendre des décisions. Ensuite, il s’agit des joueurs, avec un trois ou un quatre. Vous ne pouvez le faire que lors des séances d’entraînement et il n’y a pas de critique. »

