Liverpool et Man Utd devraient en profiter alors que Prem as rejette la dernière offre de contrat

Liverpool ou Manchester United pourraient se lancer pour décrocher une star de la Premier League après avoir rejeté l’offre d’un nouveau contrat dans son club actuel.

Les deux géants anglais ont connu des fortunes différentes ces dernières semaines. Les hommes de Jurgen Klopp sont devenus de plus en plus forts, avec beaucoup d’aide de Mo Salah.

L’attaquant égyptien a désormais marqué lors de neuf matches consécutifs toutes compétitions confondues, ce qui est un record de club. Ses deux buts lors de la Victoire 3-2 sur l’Atletico Madrid signifie qu’il est également le meilleur buteur de tous les temps de Liverpool en Ligue des champions.

Liverpool occupe la deuxième place du Prem avec 18 points après huit rondes de matches. Ils sont en tête de leur groupe UCL, cinq points devant l’Atletico.

United, quant à lui, semble s’effondrer. Ils n’ont gagné qu’un point lors de leurs trois derniers matches de championnat. La défaite 4-2 contre Leicester City a été particulièrement décevante car les buts de Jamie Vardy et Patson Daka les ont marqués tard.

Ole Gunnar Solskjaer subit une pression croissante. Il n’est pas aidé par leur parcours difficile, qui comprend un affrontement contre Liverpool dimanche.

Comme toujours, les deux équipes recherchent dans le Prem des joueurs capables de les faire passer au niveau supérieur.

Et ils semblent avoir eu un coup de pouce dans la poursuite d’un milieu de terrain belge élégant. 90Min rapporte que l’as de Leicester Youri Tielemans a rejeté la dernière offre de contrat du club.

Les Foxes cherchent désespérément de nouveaux termes car ils sont conscients de l’intérêt de Liverpool et United. Le Real Madrid et l’Atletico tiennent également au meneur de jeu.

Mais Tielemans a indiqué qu’il n’était « pas au bon endroit » pour accepter une prolongation. Il veut figurer régulièrement en Ligue des champions et concourir pour le titre.

L’équipe de Brendan Rodgers devra s’améliorer cette saison si elle veut garder le milieu de terrain. Ils ont terminé cinquième dans chacune des deux dernières campagnes.

L’accord actuel de Tielemans expire en juin 2023. Cela signifie que Leicester devra peut-être envisager une vente en 2022 si de nouvelles conditions ne peuvent être convenues.

Alisson révèle l’influence de Klopp sur la victoire de Liverpool

Le tireur brésilien Alisson Becker s’est ouvert sur la victoire de Liverpool sur l’Atletico mardi.

Les Reds menaient 2-0 en 13 minutes, mais ont rapidement été rattrapés par un doublé d’Antoine Griezmann. Ils sont sortis vainqueurs après une seconde mi-temps mouvementée au Wanda Metropolitano.

Alisson a révélé que Klopp a motivé les joueurs lors de son entretien d’équipe à la mi-temps. « Je crois que le patron est un maestro pour parler dans les bons moments, les bonnes choses », a déclaré le gardien. «Je pense qu’il nous a de nouveau amené dans le match dans les vestiaires et notre attitude a également un peu changé en seconde période. Ce n’est pas facile quand vous menez 2-0 – je pense que c’était avant 15 minutes – et puis vous encaissez un but et vous savez que ce sera difficile.

À propos des exploits de Salah, Alisson a ajouté : « Je suis vraiment content pour lui, c’est un joueur fantastique. Il se montre tout le temps sur le terrain, faisant de très beaux buts, pas seulement des buts faciles.

«Mais il contribue également beaucoup à l’équipe – non seulement en marquant, mais en aidant dans la phase défensive, en jouant pour l’équipe. C’est un joueur affamé, c’est un attaquant affamé.

