Liverpool et Manchester United parmi ceux qui s’enquièrent de Denis Zakaria

Selon Jonathan Shrager, Manchester United, Liverpool, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich se sont tous renseignés sur la signature du futur milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria en janvier. L’accord est de plus en plus probable, compte tenu de la situation. Gladbach pourrait souhaiter recevoir des honoraires pour le milieu de terrain, plutôt que de le laisser partir gratuitement l’été prochain. Pendant ce temps, le milieu de terrain, lui-même, n’a que l’embarras du choix lorsqu’il s’agit de son prochain mouvement.

Évaluation des options

Le prochain mouvement de Denis Zakaria pourrait bien être le plus important de sa carrière. Il voulait s’éloigner du confort de Gladbach – où il est devenu une célébrité. Et, maintenant, il a l’ultime chance de le faire.

Selon Shrager, les options actuellement sur la table sont le Bayern Munich, Manchester United, le Borussia Dortmund et Liverpool. Avec quatre de ces options tentantes à part entière, le choix sera difficile. Et c’est même si Gladbach autorise Zakaria à partir ce mois-ci. Quoi qu’il en soit, il est préférable d’évaluer les options.

À commencer par Liverpool – une équipe qui pourrait avoir besoin d’un milieu de terrain fiable – Zakaria a la chance de rejoindre une équipe à la recherche de trophées, mais, par conséquent, une équipe avec beaucoup de compétition. Il sera en compétition avec Fabinho, Thiago Alcantara et Jordan Henderson, entre autres.

Ensuite, il y a Manchester United, qui a sans doute besoin d’un joueur comme Zakaria plus qu’il n’en a besoin. Il a la chance d’aider à redresser un navire en perdition et de faire partie de ce qui pourrait devenir un projet prometteur.

Ou, ce pourrait être l’Allemagne qui attend. Dortmund et le Bayern présentent tous deux des destinations lucratives. Mais un seul est plein de trophées – présentant potentiellement à Zakaria un choix difficile quand ou, si, cela se résume ce mois-ci.

