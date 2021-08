Liverpool et Manchester United sont en tête, mais Tottenham et Arsenal se battent alors que les fans votent pour la meilleure ambiance de la Premier League

in

La Premier League est de retour et pour la première fois en près d’un an et demi, il y aura des foules pleines dans les stades à travers le pays.

Le football n’est tout simplement pas le même sans fans et chez talkSPORT, nous avons hâte d’entendre le rugissement des supporters de tous les coins du terrain.

Les fans sont revenus dans les stades pour les deux derniers tours des matches de Premier League la saison dernière

L’effet d’une bonne ambiance dans les arènes ne peut pas être sous-estimé, mais quels terrains de Premier League génèrent la meilleure ambiance ?

Nos amis de Betfair ont commandé à YouGov une enquête sur les réflexions des fans de football de Premier League sur un éventail de sujets.

Ils ont compilé les résultats de 1 003 partisans, les résultats doivent donc être une représentation précise des points de vue.

Les supporters de Liverpool, sans surprise, ont été nommés comme les fans qui créent la meilleure atmosphère.

Les fans de football reviendront en masse pour le week-end d’ouverture de la saison de Premier League

Old Trafford est devenu une forteresse lorsque Sir Alex était chargé de rallier les joueurs et les fans

Le stade historique du club d’Anfield est célèbre pour son atmosphère assourdissante – en particulier lors des grandes soirées européennes – et leur absence est peut-être l’une des raisons de leur mauvaise forme à domicile la saison dernière.

Les hommes de Jurgen Klopp ont incroyablement perdu six matches à Anfield lors du rebond de la Premier League la saison dernière, ce qu’ils n’avaient jamais fait auparavant dans leur histoire et il ne fait aucun doute que les tribunes vides ont joué un rôle dans cela.

Les fans de Manchester United sont deuxièmes sur la liste, et c’est assez compréhensible car ils possèdent la plus grande capacité de la division à Old Trafford, qui peut contenir 76 000 de leurs meilleurs supporters.

Quels fans créent la meilleure ambiance ?

1. Liverpool

2. Manchester United

3. Newcastle

4. Lyon

5. Palais de cristal

6. Chelsea

7. Villa Aston

8. West Ham

9. Everton

10. Man City

11. Tottenham

12. Arsenal

13. Leicester

14. Loups

15. Norwich

16. Brighton

17. Brentford

18. Southampton

19. Burnley

20. Watford

Le Théâtre des Rêves était une forteresse absolue sous Sir Alex Ferguson et l’un des endroits les plus difficiles à atteindre en tant qu’adversaire.

Ole Gunnar Solskjaer espère que les fans joueront un rôle important dans sa restauration sur l’un des terrains les plus hostiles de la division ce trimestre.

Les fans de Newcastle et de Leeds occupent les troisième et quatrième positions sur la liste.

Les deux clubs ont une stature énorme et ont des supporters extrêmement passionnés, comme le propriétaire des Magpies, Mike Ashley, le sait trop bien.

getty

Vicarage Road devra être bruyant cette saison

L’atmosphère créée par les fans de Chelsea est suffisante pour la sixième place sur la liste, tandis que les supporters de Tottenham et d’Arsenal sont au milieu du tableau.

Au bas de la pile, les supporters de Watford prennent la couronne en tant que fans qui génèrent le moins d’ambiance.

Vicarage Road devra être animé cette saison si les Hornets ont une chance de conserver leur statut de Premier Legaue.

Les supporters de Burnley (19e) et de Southampton (18e) les rejoignent dans les trois derniers.

Les deux clubs risquent également d’être relégués en raison de leur manque d’action sur le marché des transferts, de sorte que leurs fans devront jouer un peu plus leur rôle cette saison.