Liverpool et Mike Dean interrogés pour avoir joué après le but de Diogo Jota avec Isaac Hayden tenant la tête qui a laissé Newcastle en colère

Newcastle a fait rage après que Liverpool a été autorisé à marquer avec Isaac Hayden dans la surface en lui tenant la tête.

Dans des scènes rappelant le but d’Emile Smith Rowe pour Arsenal contre Manchester United plus tôt ce mois-ci, l’attaquant des Reds Diogo Jota a annulé l’ouverture du choc de Jonjo Shelvey pour les Magpies de manière controversée.

.

Jota a profité de la situation pour égaliser

La paire de Newcastle Fabian Schar et Hayden ont semblé s’affronter tout en défendant un corner de Liverpool, les laissant tous les deux en tas sur le sol.

Schar est revenu sur ses pieds, mais Hayden est resté sur le pont avec ce qui ressemblait à une blessure à la tête.

L’arbitre Mike Dean a autorisé le jeu à continuer et les Reds ont dûment saisi l’occasion.

Jota a été retrouvé au poteau arrière, a joué sur le côté et n’a pas été marqué par Hayden, qui est resté au sol lorsque le but a été marqué.

Les hommes d’Eddie Howe faisaient rage contre Dean pour avoir refusé d’arrêter le match au milieu d’une apparente blessure à la tête.

.

Les Magpies ne pouvaient pas y croire

Réagissant au commentaire de talkSPORT, la légende de Sunderland, Micky Gray, a suggéré que Liverpool aurait dû mettre le ballon hors du jeu.

Il a déclaré: « Vous pouvez comprendre pourquoi les joueurs de Newcastle entourent Mike Dean, il y a eu deux joueurs de Newcastle qui sont tombés au sol.

«Mais Liverpool l’a bien gagné, ils l’ont gardé en vie et Jota a collé le ballon dans le filet.

« S’il y a un choc des têtes, Mike Dean aurait dû arrêter le jeu sur-le-champ. »

Il a ajouté: « Les joueurs de Liverpool, soyons honnêtes, auraient dû arrêter le match eux-mêmes. »

