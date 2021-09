Liverpool et Milan se retrouvent dans leur habitat naturel

in

15/09/2021

Le à 06:46 CEST

Roger Payro

Jusqu’à 13 fois, Liverpool ou Milan ont remporté la Ligue des champions. Six les ‘rouges’ et sept les ‘rossoneri’, dont les deux derniers précédents dans la compétition sont deux finales. L’historique de 2005 est tombé du côté anglais tandis que les Italiens ont consommé leur ‘vendetta’ en 2007. Ce mercredi leurs chemins se croisent à nouveau dans un match officiel.

Glorieux passé et présent. Tous deux ont retrouvé le statut qu’ils avaient perdu un temps et ce début de parcours est difficile à améliorer. Plein de triomphes pour ceux de Pioli en trois journées de Serie A et 10 points sur 12 possibles pour ceux de Klopp en Premier.

Seul Chelsea a réussi à arracher des points à une équipe qui a laissé derrière elle un parcours 20/21 pour l’oubli en ce qui concerne les blessures. En conséquence, les performances athlétiques ont souffert. Maintenant, encore une fois avec le quart-arrière Van Dijk, la boîte ‘scouser’ est à nouveau redoutable.

Elliott, avec une blessure à la cheville très grave, et Firmino sont bas pour Klopp tandis que Krunic et Bakayoko sont bas pour Pioli. Le technicien, oui, a déjà Ibrahimovic, qui vient du mouillage le jour où il est revenu sur le terrain.

Compositions probables :

Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson ; Henderson, Fabinho, Thiago ; Salah, Jota et Mané.

Milan : Maignan ; Calabre, Tomori, Romagnoli, Theo Hernadez ; Kessie, Tonali ; Florenzi, Brahim, Rebic ; et Ibrahimovic.

Arbitre: Szymon Marciniak (Pologne).

Heure: 21h00