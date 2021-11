Liverpool et Newcastle ont donné un coup franc à l’attaquant avec l’ambition de Mbappe

Liverpool et Newcastle ont été alertés d’une opportunité en or après que l’attaquant de Barcelone Ousmane Dembele a rejeté sa dernière offre de contrat, selon un rapport.

Dembele, 24 ans, est actuellement dans la dernière année de son contrat au Camp Nou. Le Français est revenu à la Liga samedi après que des blessures au genou et aux ischio-jambiers aient forcé son absence tout au long de la campagne jusqu’à présent.

Barcelone manque de puissance de feu dans le dernier tiers après que la maladie cardiaque de Sergio Aguero a gâché toute chance de lui faire un impact en Espagne.

Dembele pourrait aider le nouveau patron Xavi dans sa quête pour ramener Barcelone à la gloire. Cependant, des rumeurs persistantes concernant soit une sortie d’agent libre l’été prochain, soit un transfert à prix réduit en janvier ont toujours persisté.

En effet, Liverpool et Newcastle ont été vantés avec leurs besoins très différents.

Liverpool sera sans Mohamed Salah et Sadio Mane jusqu’à six semaines au cours de la nouvelle année lorsque la CAN commencera. Newcastle, quant à lui, cherchera à sortir des problèmes de relégation lorsque la fenêtre d’hiver s’ouvrira.

Maintenant, le point de vente espagnol Sport a fourni une mise à jour encourageante pour toute partie à la recherche des services de Dembele. Cependant, il semble que les prétendants devront attendre l’été prochain avant de débarquer leur homme.

Ils affirment que le Français a « rejeté » la dernière offre de renouvellement de Barcelone. En tant que tel, il semble de plus en plus susceptible d’être disponible en tant qu’agent libre l’été prochain.

Dembele aurait de « meilleures propositions » de « clubs étrangers » que celles proposées par Barcelone. L’article conclut que Dembele veut suivre les traces de son compatriote français Mbappe et « s’enrichir ».

Mbappe est également hors contrat l’été prochain et sera l’agent libre le plus convoité du marché. Le Real Madrid a établi des liens fréquents et un tel contrat avec Los Blancos est susceptible d’être astronomique.

Liverpool lorgne sur son coéquipier de Dembele

Pendant ce temps, Liverpool montre un intérêt particulier alors que les meilleurs clubs de Premier League gardent un œil sur le défenseur de Barcelone Ronald Araujo, selon un rapport.

Le défenseur uruguayen Araujo, 22 ans, est une belle perspective dans sa défense. Il est entré dans les rangs de l’équipe première du Barça la saison dernière et a disputé 53 matchs jusqu’à présent.

Des rapports précédents ont affirmé que Barcelone avait tenté de lier le joueur à un nouvel accord. Selon ESPN, cependant, le club de Liga a rencontré de nouvelles difficultés lors de ces discussions, ce qui a alerté les clubs de Premier League.

Barcelone veut qu’Araujo signe un nouvel accord de cinq ans. Cependant, ses revendications salariales s’avèrent jusqu’à présent une pierre d’achoppement majeure à son renouvellement.

Manchester United a des intérêts de transfert et ESPN note que les Red Devils peuvent offrir ce que Barcelone ne peut pas.

Cependant, c’est Liverpool qui s’y intéresse particulièrement en l’état. En fait, les Reds ont envoyé des éclaireurs pour surveiller Araujo tout au long de 2021 et ils ont renvoyé des rapports impressionnants.

Le défenseur central serait une grosse perte pour Barcelone, ajoute ESPN. Le nouvel entraîneur-chef Xavi l’a installé comme la pierre angulaire de l’avenir de son équipe du Barça.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: Arsenal se lance dans la poursuite après avoir rencontré le chef de la Serie A; L’avenir de l’attaquant de Man Utd repose sur Rangnick