Liverpool étudie la signature d’Angelo Gabriel

11/03/2021 à 19:16 CET

Alberto Teruel

Angelo Gabriel, la nouvelle perle de Santos, a suscité l’intérêt des grandes équipes d’Europe. Selon le portail d’informations Sport Witness, Liverpool veut à tout prix signer l’attaquant et envisage de faire une offre astronomique pour empêcher un autre club de saboter l’opération.

Le but du réseau est d’éviter à tout prix un autre «cas Rodrygo». L’intérêt de Liverpool pour l’ancien joueur de Santos était tel que même Nick Arcuri, l’agent du footballeur, a avoué que Jürgen Klopp s’était rendu au Brésil pour voir l’ailier prometteur en action. Pourtant, le Real Madrid devançait tous ses concurrents et a fini par signer le Brésilien pour un total de 60 millions d’euros.

Pour éviter que l’histoire ne se répète, Liverpool serait prêt à faire une offre astronomique pour Ângelo Gabriel, qui a eu 16 ans il y a quelques mois à peine. La clause de résiliation du forward Santos est fixée à 100 millions d’euros, mais la proposition formelle serait d’environ 60 millions d’euros.

Le 25 octobre, Ângelo a écrit son nom dans les livres d’histoire de Santos. À seulement 15 ans, 10 mois et 4 jours, le jeune Brésilien est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du club à faire ses débuts avec Santos., battant Pelé de seulement onze jours. L’étape était Maracaná et le rival, Fluminense.

Malgré la défaite, ce fut une journée historique pour Santos. L’attaquant Angelo, âgé de 15 ans et 10 mois, est devenu le deuxième plus jeune joueur à porter ou # Mantelet sacré, de retour fais juste #EternalIdol Coutinho. Parabens, #MeninoDaVila! 🤍🖤 pic.twitter.com/ZpRxiQvtkv – Santos Futebol Clube (@SantosFC) 25 octobre 2020

Après ses débuts, Ângelo a signé son premier contrat professionnel avec le club en décembre dernier. Il est lié à Santos jusqu’en 2023, avec la possibilité de prolonger de deux ans et est un habitué des appels pour les catégories inférieures de l’équipe brésilienne. Si Liverpool veut habiller Angelo, ils devront faire un effort financier important.