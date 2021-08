Liverpool évalue Shaqiri à 15 millions

11/08/2021 à 19:06 CEST

Séville et Villarreal connaissent déjà le chiffre pour lequel ils pourraient signer Shaquiri. Un chiffre, qui pour le moment, semble supérieur au prix que les deux équipes espagnoles sont prêtes à payer. Le joueur de Liverpool met fin à son contrat en juin 2022. Et pour l’instant, ce n’est pas une priorité pour les Nervionenses ou pour le sous-marin jaune.

Cependant, ils n’étaient pas les seuls à avoir posé des questions sur le joueur. L’Olympique de Lyon, la Lazio et Naples aussi. Même si pour le moment, aucun n’a présenté d’offre supérieure à 15 millions, un chiffre pour lequel Liverpool veut négocier. Mais considérant que le joueur met fin à son contrat dans quelques mois, le club anglais devra négocier avec les cinq clubs de ne pas laisser le joueur partir gratuitement.

De Séville, il est évident que le la priorité pour ce marché des transferts est Joselu. Le joueur et le club ont déjà trouvé un accord mais doivent encore négocier avec Alavés : « Je ne sais pas ce qu’Alavés va demander pour le laisser sortir. Le footballeur me transmet que veut quitter le club parce qu’il pense que sa scène est terminée là” , expliqua l’agent. À ce jour, le plan ‘A’ de Villarreal ne semble pas non plus, qui a déjà fait de nouvelles incorporations, et donc, en principe, il ne valorise pas un effort économique pour un poste qu’ils ont déjà couvert.