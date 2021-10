Liverpool exhorté à donner à Mohamed Salah un contrat de 500 000 £ par semaine alors que l’as de Premier League marque l’un de ses meilleurs buts lors du match nul avec Man City

Payez à Mohamed Salah ce qu’il veut pour le garder à Anfield parce qu’il est si important pour Liverpool.

C’est le point de vue de l’ancien attaquant de Premier League Darren Bent, qui a regardé avec émerveillement l’attaquant marquer un superbe but en solo lors du match nul 2-2 des Reds à domicile contre Manchester City.

.

Est-ce le plus grand but de Salah pour Liverpool ?

Ce n’était pas suffisant pour gagner le match de Liverpool cependant

L’Egyptien, 29 ans, a résisté à Joao Cancelo, a dépassé Bernardo Silva et Aymeric Laporte avant de tirer le ballon devant Ederson avec son pied droit plus faible dimanche après-midi.

Cela a donné une avance de 2-1 à Liverpool, mais l’effort de curling de Kevin De Bruyne, qui a pris une entaille à Joel Matip, a permis aux deux parties de partager le butin.

Plus tôt, l’effort fléché de Phil Foden a annulé le premier match de Sadio Mane en deuxième mi-temps.

“[Salah’s] objectif est extraordinaire », a commencé Bent. « Si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo marquent ça, on en parle pendant des semaines et des semaines.

.

Salah est sous contrat à Liverpool jusqu’en juin 2023

« Il est définitivement l’un des deux meilleurs joueurs du monde en ce moment.

«Je lui donnerais tout ce qu’il veut pendant trois ans… vous devez lui donner ce qu’il veut, il est si important.

“Je lui donnerais 500 000 £ par semaine pendant trois ans.”

La frappe de Salah était un but digne de gagner n’importe quel match, mais l’équipe de Pep Guardiola se serait sentie volée si elle était repartie les mains vides.

.

City a été brillant en première mi-temps mais a gaspillé devant le but

City a dominé la première mi-temps avec Foden forçant Alisson à agir à deux reprises, tandis que la tête libre de De Bruyne s’est éloignée du but.

Pendant ce temps, Foden est resté furieux alors que sa demande de pénalité a été rejetée par l’arbitre Paul Tierney.

L’homme de City est tombé dans la surface après avoir été coupé par James Milner, cependant, la faute a commencé à l’extérieur de la surface et il n’est pas clair si elle s’est poursuivie à l’intérieur.

sport du ciel

Le contact s’est-il poursuivi à l’intérieur de la boîte ?

Milner a sans doute eu plus de chance en seconde période alors que sa jambe pendante a éliminé Silva. Tierney a décidé de ne pas lui donner un deuxième carton jaune malgré les protestations animées de Guardiola.

Liverpool était une équipe changée après la pause et a pris l’avantage juste avant l’heure alors que Mane a rentré le ballon à la maison – le but est venu grâce à la brillante course de Salah sur la droite et à la mise à pied parfaite du Sénégalais.

C’était la troisième fois que Foden a eu de la chance car il a fléché le ballon dans le coin du filet après avoir été sélectionné par Gabriel Jesus.

Liverpool a repris l’avantage à la 76e minute avec le moment magique de Salah, mais De Bruyne a de nouveau égalisé City.

Crinière fendue Liverpool devant

Mais Foden a répondu avec une finition parfaite

.

C’était des honneurs même dans un concours palpitant à Anfield

Les deux parties auraient pu gagner à la fin. Rodri a fait un excellent défi de dernier recours sur Fabinho avec un but ouvert béant, tandis que l’effort de Jesus a été bloqué par Andy Robertson.

