Liverpool fait ses devoirs et sera en Ligue des champions

23/05/2021 à 18:55 CEST

Liverpool a mis les calculatrices de côté et sera une équipe de la Ligue des champions la saison prochaine. Après une campagne pleine de blessures et d’ombres, notamment en Premier League, l’équipe de Klopp atteint son objectif et sera dans la première compétition continentale après avoir battu Crystal Palace (2-0) et scellé la quatrième place.

Ils avaient juste à gagner pour éviter de plus grands maux et ils l’ont fait. Les «rouges» l’ont emporté par un confortable 2-0 face à un Palace qui n’a absolument rien joué. Un prix pour Liverpool après, il y a quelques semaines, il était même douteux d’aspirer à une position européenne.

Chelsea a dû souffrir davantage, qui a profité de la défaite de Leicester pour accéder aux positions de Champions. Les «bleus» sont tombés à Aston Villa (2-1), mais le trébuchement des «renards» (2-4) leur a profité. Si les hommes de Rodgers avaient gagné, Chelsea serait tombé face à la Ligue Europa. Désormais, ce sera Leicester qui accompagnera West Ham dans la deuxième compétition continentale.

Celui qui atteint finalement l’Europe est Tottenham, qui a battu les “ renards ” et a obtenu une place dans la nouvelle Ligue de conférence. Arsenal est hors compétition continentale.