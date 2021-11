Liverpool fait « tout son possible » pour empêcher l’histoire de se répéter à travers un mouvement de Barcelone que le nouveau patron Xavi veut « à tout prix », selon un rapport.

Barcelone a été une épine dans le pied de Liverpool au 21e siècle. Philippe Coutinho et Luis Suarez ont tous deux été braconnés, bien que la baisse de forme spectaculaire de Coutinho depuis son départ d’Anfield signifiait que sa sortie n’était pas la grosse perte qu’elle aurait pu être.

Plus loin, le géant espagnol a également signé Javier Mascherano des Reds en 2010. Sa sortie est intervenue au cours de la même période de 12 mois que celle de Xabi Alonso et Fernando Torres, garantissant que les prochaines années à Anfield seraient des jachères.

De nos jours, les Reds sont maintenant une plus grande force financière. Et compte tenu de la dette bien documentée de Barcelone, les chances de retirer l’une des stars de l’élite de Liverpool semblent minces.

Néanmoins, le Mirror (citant le média espagnol El Nacional), affirme que Barcelone fera de son mieux malgré tout.

Ils déclarent que Barcelone cherche à capitaliser sur l’incertitude des contrats entourant Mohamed Salah.

L’attaquant égyptien, 29 ans, est dans les deux dernières années de son contrat avec les Reds. Salah a été tout simplement sensationnel dans la campagne actuelle et est sans doute dans la forme de sa vie. Cela a conduit l’ancien défenseur de Liverpool Glen Johnson théorise que Salah pourrait «faire un Ronaldo» et rester de classe mondiale jusqu’à la trentaine.

Mais à l’heure actuelle, peu de progrès ont été réalisés entre les représentants de Salah et les négociateurs du club sur de nouveaux termes.

En tant que tel, Barcelone sent une opportunité et Xavi veut signer Salah « à tout prix ».

Son raisonnement – ​​mis à part l’évidence des talents d’élite de Salah – découle de sa volonté de suivre le rythme du Real Madrid.

L’article affirme que Los Blancos se rapprochent de l’acquisition de Kylian Mbappe en tant qu’agent libre. Signer Salah serait une réponse parfaite, bien que leurs problèmes financiers signifient qu’ils doivent attendre que Salah soit également un agent libre en 2023.

Liverpool fait « tout son possible » ; cible plus réaliste nommée

Comme on pouvait s’y attendre, Liverpool est extrêmement réticent à laisser partir Salah et fait « tout son possible » pour empêcher sa sortie. La meilleure façon de le faire serait apparemment de remettre à l’attaquant un nouveau contrat exceptionnel.

Les rapports des médias ont varié quant à ce que Salah et son agent recherchent.

Des revendications salariales hebdomadaires comprises entre 350 000 et 500 000 £ par semaine ont été spéculées par divers points de vente. Mais dans sa forme actuelle, la hiérarchie de Liverpool aura du mal à affirmer que Salah ne vaudrait pas chaque centime.

Une cible plus réaliste pour Barcelone pourrait être Raheem Sterling de Manchester City. Sterling se débat depuis quelques minutes à l’heure actuelle, et le Daily Mail a récemment rapporté qu’il avait demandé à Pep Guardiola d’accéder à sa demande de partir à la recherche d’un temps de jeu régulier.

S’il est autorisé à partir, un accord de prêt de janvier avec une option d’achat plus tard a été vanté.

