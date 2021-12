Liverpool fait une « offre intéressante » pour l’agent libre Kessie que Tottenham pensait avoir sur la ligne

Liverpool a déposé une offre au milieu de terrain de l’AC Milan en suspens Franck Kessie, selon un rapport en Italie.

Le contrat de Kessie à Milan expire l’été prochain et il deviendra un agent libre. Mais le milieu de terrain peut négocier avec des équipes étrangères à partir de janvier. Il semble inévitable qu’une séparation entre Kessie et Milan soit envisagée avec deux parties éloignées l’une de l’autre pour un nouveau contrat.

L’offre de salaire finale de Milan d’une valeur d’environ 5 millions de livres sterling par an a été rejetée. En tant que tel, des rapports en Italie affirment que Kessie a informé les chasseurs de titres de Serie A qu’il prévoyait de partir l’été prochain.

On pensait que les Spurs d’Antonio Conte étaient en tête de file pour le joueur de 25 ans. De plus, des rapports juste avant Noël ont décrit le paquet mis sur la table chez Spurs.

Ils étaient apparemment prêts à lui payer un contrat d’une valeur de 8,4 millions de livres sterling pour la saison, ce qui équivaut à 160 000 £ par semaine.

Maintenant cependant, ANSA, via Sport Witness, rapporté tard mercredi soir, que Liverpool est plus que dans la course.

Ils ont expliqué que ses adieux sont « de plus en plus probables » après que l’international ivoirien ait « reçu une offre très intéressante de Liverpool ».

L’avenir de Kessie

Les détails de l’offre n’ont pas été documentés. Mais la contre-offre des Reds fera suer Tottenham.

Manchester United et le PSG aiment également Kessie. Cependant, les Spurs, selon le Daily Express, étaient bien en retrait avec l’entourage de Kessie. Ils affirment qu’un accord devrait être trouvé la semaine prochaine.

Cela signifierait que Kessie signerait un accord de pré-contrat pour rejoindre le club l’été prochain. Mais l’offre apparente de Liverpool pourrait désormais faire échouer les plans de Conte.

Jurgen Klopp n’a pas encore remplacé Georginio Wijnaldum, parti pour le PSG l’été dernier.

