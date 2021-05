Liverpool FC XI vs West Brom: composition prévue, nouvelles confirmées de l’équipe, dernières mises à jour sur les blessures aujourd’hui

La défaite surprise de Chelsea à domicile contre Arsenal en milieu de semaine a ouvert à nouveau la course du top quatre, et la passionnante victoire 4-2 de Liverpool à Manchester United jeudi soir signifie que les champions ont toujours une chance de jouer au football en Ligue des champions.

La victoire à Old Trafford a envoyé Liverpool cinquième, trois points derrière Chelsea avec un match en cours. Les Blues de Thomas Tuchel affronteront Leicester lors de la finale de la FA Cup samedi, alors Liverpool pourrait être juste un point derrière lorsque Chelsea disputera son prochain match de championnat – par coïncidence contre Leicester, troisième, mardi.

Avec Leicester, Chelsea ou les deux équipes garantis de perdre des points dans ce match, Liverpool fait une charge tardive pour le top quatre – et Jurgen Klopp ne laissera pas ses joueurs sans illusions quant à l’importance du voyage de dimanche aux Hawthorns.

Bien que les champions aient encore une longue liste de blessures, ils ont remporté leurs deux derniers matchs avec Diogo Jota au départ. Sadio Mane était le gars de la chute à Old Trafford et a réagi avec colère à une tentative de coup de poing de Klopp à temps plein, de sorte que la star de Senagal pourrait à nouveau être sur le banc alors que Jota joue avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, qui a également marqué dans Manchester.

Avec Liverpool sur une rare séquence de victoires cette saison, Klopp ne voudra peut-être pas trop changer en ce qui concerne sa ligne arrière – ou sa formation de départ en général – avec les défenseurs centraux Nathaniel Phillips et Rhys Williams bien ralliés après avoir concédé tôt à Old Trafford.

Liverpool a prédit XI (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Jota

Effectif provisoire de Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, R Williams, Phillips, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Salah, Firmino, Mane, Adrian, N Williams, Koumetio, Tsimikas, Jones, Oxlade-Chamberlain, Jota, Shaqiri, Woodburn.

Liste des blessures: Henderson, Milner, Van Dijk, Keita, Davies, Matip, Gomez, Kabak, Kelleher, Origi