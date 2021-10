Liverpool ferme la porte à un adolescent polonais appelé «nouveau De Bruyne»

Liverpool poursuit un accord pour signer un passionnant milieu de terrain polonais, Chelsea poursuit un attaquant de Ligue 1, tandis que les potins de dimanche sur les transferts affirment qu’Arsenal garde un œil sur une star de Manchester City.

KOZLOWSKI S’ENGAGE À LIVERPOOL

Liverpool se rapprocherait du milieu de terrain offensif Kacper Kozlowski – qui a été comparé à Kevin De Bruyne en Pologne.

Le joueur de 17 ans a battu le record de Jude Bellingham en six jours pour devenir le plus jeune joueur à avoir participé aux Championnats d’Europe. Et il n’a pas déçu, Kozlowski venant pour les éloges de son manager et de ses coéquipiers.

Kozlowski joue actuellement pour Pogon Szczecin dans son pays natal. Cependant, son séjour là-bas s’annonce bref, avec un certain nombre de grands prétendants européens souhaitant tous le faire signer.

L’intérêt pour la star cinq fois plafonnée augmente également, au milieu des affirmations selon lesquelles son jeu est comparable à celui de Kevin De Bruyne.

Et selon le Sunday Mirror, c’est Liverpool qui mène la charge pour l’adolescent. Ils rapportent que le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et l’AC Milan envisagent également une décision pour le jeune.

Cependant, le journal rapporte que c’est Liverpool qui a déjà ouvert des pourparlers sur un accord.

Et bien que son club, Szczecin ne veuille pas vendre en janvier, un transfert estival à Anfield semble être une possibilité distincte.

Kozlowski a déjà été lié à Manchester United – donc son arrivée à Liverpool sera considérée comme un véritable coup d’État.

Et cela pourrait s’avérer le dernier acte du règne de Michael Edwards avec le directeur sportif de Liverpool devrait partir en fin de saison.

ARSENAL SUR RAHEEM STERLING TRAIL

Arsenal surveille de près les négociations contractuelles de Raheem Sterling à Manchester City. (Daily Star dimanche)

Andriy Shevchenko veut faire un transfert de direction en Grande-Bretagne – et a mis le Celtic et d’autres clubs en alerte. (Le Soleil le dimanche)

Manchester United veut que Paul Pogba prenne une décision finale sur son avenir d’ici Noël. (Le Soleil le dimanche)

Steve Bruce restera en tant que manager à Newcastle avec Mike Ashley soutenant son patron. (Le Soleil le dimanche)

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, prévoit d’installer de nouvelles caméras de style Big Brother sur le terrain d’entraînement du club. (Le Soleil le dimanche)

Les difficultés de Barcelone pour nommer Xavi pourraient ouvrir la porte à deux autres successeurs potentiels de Koeman

ROULEAU TOILETTE HARRY KANE

L’as anglais Harry Kane vise à nettoyer avec sa propre marque de rouleaux de toilettes. (Le Soleil le dimanche)

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a critiqué les stars anglaises qui refusent de se faire vacciner. (Le Soleil le dimanche)

L’ancien défenseur de Tottenham Steven Caulker a reçu une convocation surprise de l’équipe de la Sierra Leone pour les matches internationaux de ce mois-ci. (courrier le dimanche)

Gareth Southgate a promis que lui et son équipe d’Angleterre aborderaient la question des droits de l’homme au Qatar, mais seulement après leur qualification pour la Coupe du monde de l’année prochaine. (courrier le dimanche)

Chelsea règne sur l’attaquant français de 17 ans Mohamed-Ali Cho d’Angers. (Express du dimanche)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

L’entraîneur de Liverpool qui a recommandé Alisson surveille le gardien de Feyenoord Justin Bijlow. (Miroir du dimanche)

Le PSG aurait jeté son chapeau dans le ring dans la course pour signer l’attaquant norvégien de 21 ans Erling Braut Haaland l’été prochain. (Miroir du dimanche)

L’ancienne légende de Liverpool Dirk Kuyt s’est jetée sur Jack Grealish – affirmant qu’il ne vaut qu’un tiers de ses 100 millions de livres sterling. (Miroir du dimanche)

Les Rangers mènent la course pour le milieu de terrain de Blackburn Joe Rothwell. (Le Scottish Sun dimanche)