Liverpool, hôte vulnérable de Manchester United

Au cours d’un week-end déjà jonché d’innombrables gros titres, la Premier League devrait être à nouveau remplie de drames. De loin, le plus gros match du week-end, Manchester United contre Liverpool, est celui que la plupart attendent avec impatience. Pendant ce temps, d’autres rendez-vous nous présentent quelques amuse-gueules apaisants avant le plat principal tant attendu. Vous pouvez voir la première partie de nos pronostics sur la Premier League ici.

Faites-nous savoir si vous êtes d’accord avec nos prévisions de Premier League ci-dessous :

Prédictions de Premier League pour la neuvième journée : deuxième partie

Southampton Hôte Burnley

Dans un match qui pourrait facilement aller dans les deux sens, l’hôte de Southampton, Burnley, espère remporter deux victoires consécutives en championnat, après avoir battu Leeds United 1-0 la dernière fois. Avec Armando Broja parti et en lice dans la ligue maintenant, Ralph Hasenhuttl s’attendra à tous les trois points.

Pendant ce temps, Burnley, pour la première fois depuis longtemps, semble dangereusement destiné à la chute. Sean Dyche espère voir son équipe se frayer un chemin vers des victoires bien méritées, après avoir disputé huit matchs sans victoire. En regardant les équipes qui les entourent, de la désormais riche Newcastle à une équipe de Leeds plus que capable de rester debout, Burnley semble cependant avoir de sérieux problèmes.

Southampton 1-1 Burnley

Brighton affronte Manchester City

Brighton v Manchester City est un match intrigant. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il présente un jeu entre deux parties avec des styles similaires, à certains égards. Si vous pensez aussi à la saison dernière, l’équipe de Graham Potter a en fait battu les futurs champions de Premier League Manchester City, 3-2. Si ce jeu est quelque chose à faire, nous pourrions être dans beaucoup de drame.

Pep Guardiola connaîtra le défi qui l’attend, mais sera toujours aussi impatient que jamais pour trois points. Si les résultats vont dans le sens de Manchester City ce week-end, ils pourraient se retrouver au sommet de l’arbre avant la 10e journée.

Il y a toutes les chances que Brighton choque City, mais, à cette occasion, les champions devraient sécuriser les trois points.

Brighton 0-2 Manchester City

Brentford accueille Leicester City revitalisé

Il n’y a pas si longtemps, la sonnette d’alarme sonnait à Leicester City, alors qu’ils faisaient match nul 2-2 avec Burnley. Une victoire 4-2 sur Manchester United, et une performance de quatre buts de Patson Daka lors d’une victoire 4-3 contre le Spartak Moscou plus tard, cependant, et les Foxes semblent revitalisés.

Un voyage à Brentford agit comme une peau de banane sérieuse, comme Arsenal et Liverpool l’ont déjà découvert, mais l’équipe de Brendan Rodgers devrait poursuivre son retour en forme. Ce sera certainement un match plein d’excitation, mais, en fin de compte, un Brentford pourrait finir du côté des perdants.

Brentford 2-3 Leicester City

West Ham United accueille Tottenham Hotspur dans le derby de Londres

West Ham United et Tottenham Hotspur semblent être sur le point d’échanger leurs places. Alors que Tottenham fait un pas en avant et deux pas en arrière, West Ham continue de marcher. Que ce soit en Ligue Europa, dans laquelle ils ont remporté les trois matches de groupe sans encaisser, ou en Premier League, où ils occupent la 7e place et un point derrière Tottenham, les Hammers semblent aller de mieux en mieux.

La défaite 1-0 de Tottenham contre Vitesse Arnhem en Europa Conference League a résumé leur saison jusqu’à présent. C’était brutal, peu prometteur et dépourvu de toute forme de désir et d’énergie. L’équipe de Nuno Espírito Santo ne peut tout simplement pas se permettre de réaliser une performance inférieure à la moyenne lors du prochain Derby de Londres. La dernière fois qu’ils ne se sont pas présentés dans un tel match, c’était contre Arsenal, lorsqu’ils ont perdu 3-1.

West Ham United 2-0 Tottenham Hotspur

Prédictions de Premier League: Liverpool affronte le vulnérable Manchester United

Un voyage à Old Trafford est rarement plein de promesses pour Liverpool. Mais, à cette occasion, ils ont l’occasion de remporter une victoire éclatante. Manchester United a semblé plus vulnérable que jamais sous Ole Gunnar Solskjaer ces dernières semaines, et la victoire 3-2 contre Atalanta en milieu de semaine vient tout simplement de couvrir les fissures croissantes.

Liverpool ne doit pas laisser passer une telle opportunité ; ils doivent prouver un point à Old Trafford et potentiellement sceller le sort de Solskjaer. Ce ne sera pas un match facile par aucun effort d’imagination – ce n’est jamais à Old Trafford – mais c’est un match que Liverpool devrait gagner.

Avec la forme qu’est Mohamed Salah, les Reds risquent d’être imparables ce dimanche.

Manchester United 1-3 Liverpool

