Liverpool intensifie la poursuite de l’ancien objectif du Bayern Munich Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach

Selon Florian Plettenberg de Sport1, Liverpool intensifie sa poursuite du Borussia Mönchengladbach et du milieu de terrain de l’équipe nationale allemande Florian Neuhaus, que le Bayern Munich poursuivait depuis un certain temps l’année dernière et plus tôt cette année. Per Plettenberg, une offre concrète pour Neuhaus devrait être déposée par Liverpool à un moment donné après la fin des Championnats d’Europe de cet été, tandis que les discussions se poursuivront pendant le tournoi.

Mise à jour #Neuhaus (en raison de nombreuses demandes) : #LFC est définitivement une option très intéressante pour le joueur. Une offre concrète pour lui est attendue. C’est aussi à Klopp. Cependant, une décision sur son avenir sera prise après l’Euro. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 17 juin 2021

Une décision finale ne sera certainement prise qu’après l’Euro, mais Jurgen Klopp devrait également approuver le transfert, ce qui, si les frais peuvent convenir à Liverpool, il est très peu probable qu’il s’y oppose.

Il est probable que Liverpool devrait débourser au moins 40 millions d’euros pour acquérir ses services et même Neuhaus lui-même avait récemment déclaré “Je peux très bien imaginer un déménagement à l’étranger”. Il n’a actuellement pas de clause de libération dans son contrat de Gladbach car la date à laquelle elle aurait pu être déclenchée est dépassée. Son contrat avec Die Fohlen expire en juin 2024.

Naturellement, Klopp cherchera certainement un remplaçant pour Georginio Wijnaldum, qui a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été alors que les géants de la Ligue 1 sont intervenus avec une offre lucrative à la dernière heure, battant Barcelone jusqu’à la ligne d’arrivée, pour ainsi dire . Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain ont également tous deux beaucoup souffert de problèmes de blessures la saison dernière, tout comme le capitaine Jordan Henderson. Mis à part son récent achat de Thiago Alcantara au Bayern, Liverpool a montré ces dernières années une stratégie consistant à investir dans des talents plus jeunes et plus prometteurs, ce pour quoi Neuhaus correspond parfaitement à la facturation.

Liverpool a également été lié à Youri Tielemans de Leicester City et Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma, mais Neuhaus, à ce stade, semble être l’endroit où se trouve l’intérêt le plus concret. Il pourrait être un ajout solide au milieu de terrain de Klopp.

Pour le Bayern, il est malheureux d’avoir raté Neuhaus, mais ils n’ont jamais été prêts à payer autant que Neuhaus pour lui. À un moment donné, le Bayern envisageait la possibilité d’utiliser Corentin Tolisso comme levier potentiel pour Neuhaus, mais il est maintenant sur le radar de la Juventus car Massimiliano Allegri souhaite signer les Français s’il ne peut pas de manière réaliste obtenir Manuel Locatelli de Sassuolo.

En ce qui concerne les transferts entrants, le Bayern a déjà signé Dayot Upamecano du RB Leipzig et Omar Richards du Reading FC. Au milieu de terrain, Mickael Cuisance reviendra de son prêt à Marseille, le Bayern devra donc décider de ce qu’il veut faire de lui. Ailleurs dans le milieu de terrain du Bayern, Javi Martinez quittera le club et en combinant cela avec l’avenir incertain de Tolisso, le Bayern pourrait très bien être sur le marché pour un milieu de terrain central abordable cet été.