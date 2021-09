Liverpool interrogé pour “manque d’efforts” pour détourner le transfert de son rival

in

Liverpool aurait dû prendre une décision plus sérieuse pour Chelsea en signant Saul Niguez cet été, selon un ancien joueur de Premier League devenu expert.

Chelsea a annoncé la signature de Saul le jour de la date limite, lorsqu’il a rejoint l’Atletico Madrid. Les conditions initiales du transfert sont un prêt payé, mais les Bleus auront la possibilité de le racheter à la fin de la saison. Seul le temps dira s’ils le feront ou non.

Pour l’instant, cela semble être une bonne affaire de la part de Chelsea. Leur dépense totale pour lui, si le transfert devenait définitif, s’élèverait à 40 millions d’euros. Pour un joueur avec 340 matchs d’expérience pour l’Atletico et 19 sélections espagnoles, cela semble astucieux.

Dans cet esprit, un expert se demande maintenant pourquoi Liverpool n’a pas fait plus d’efforts pour le signer. L’équipe de Jurgen Klopp était liée à Saul plus tôt cet été et il y avait même des rapports d’une offre d’ouverture.

Il aurait remplacé Georginio Wijnaldum, parti en transfert gratuit pour le PSG. Il semble que le manteau sera plutôt repris par Harvey Elliott, plus axé sur l’attaque, qui est revenu d’un prêt avec Blackburn Rovers.

En effet, la seule signature estivale de Liverpool était l’arrière central Ibrahima Konate, laissant certains fans frustrés. Oui, ils ont signé de nouveaux contrats avec de nombreux joueurs existants pour éviter une répétition de la situation de Wijnaldum à l’avenir, mais ils auraient pu le faire avec une qualité supplémentaire au milieu de terrain.

De plus, Saul aurait été un partant prêt à l’emploi, mais Liverpool semble opter pour une approche à long terme.

Au lieu de cela, ce sera Chelsea qui bénéficiera des talents de Saul cette saison – et potentiellement au-delà. S’adressant à Football Insider, l’expert Kevin Phillips a fait l’éloge du transfert du point de vue de Chelsea avant de révéler sa surprise devant le “manque d’effort” de Liverpool sur le marché.

“Chelsea a fait de bonnes signatures”, a déclaré Phillips.

« Niguez n’est qu’une autre pièce du puzzle qui les poussera vers le titre.

«Je suis surpris que Liverpool ne l’ait pas choisi. Dans ce domaine, pour cet argent, il pourrait ajouter de la concurrence dans ce milieu de terrain.

«Je suis surpris du manque d’effort de Liverpool pour les transferts. Avec le temps, nous découvrirons peut-être ce qui s’est passé.

“Niguez est un joueur de qualité qui aurait renforcé l’équipe de Liverpool.”

Un coéquipier prédit le succès de Saul

Pendant ce temps, Marcos Alonso a prédit que Saul serait un candidat idéal pour la Premier League après avoir signé pour Chelsea.

Un nouveau défi attend l’ancien prêteur du Rayo Vallecano. En rejoignant Chelsea, il s’est aventuré hors d’Espagne pour la première fois de sa carrière en club.

Saul sera en compétition pour une place au milieu de terrain de Chelsea avec Jorginho, N’Golo Kante, Mateo Kovacic et Mason Mount.

Il fera cependant une impression positive, selon son compatriote et joueur actuel de Chelsea, Alonso.

L’arrière gauche a déclaré au site Web du club: “Je connais Saul de l’équipe nationale, et nous avons également partagé un manager lorsque nous étions à l’académie du Real Madrid.

« C’est un grand joueur. Ses conditions vont être bonnes pour la Premier League. Il est fort physiquement, il est très bon dans les airs, et ce sont des choses dont vous avez besoin lorsque vous passez dans cette ligue.

“Il est prêt à donner le coup d’envoi et j’espère que nous pourrons profiter de ses qualités et il sera d’une grande aide pour l’équipe, car ce sera une longue année, avec beaucoup de compétitions.”

Il sera également bénéfique pour Saul d’apprendre l’anglais pour se familiariser pleinement avec la Premier League. Alonso a plaisanté en disant qu’il ferait mieux de lui demander des conseils sur la langue que son compatriote espagnol Kepa Arrizabalaga.

À la perspective d’enseigner un peu d’anglais à Saul, Alonso a déclaré : « Je ferai de mon mieux ! S’il apprend de Kepa, il est dans une mauvaise position !

Le joueur de 30 ans a ajouté la conviction que Saul s’intégrera bien en dehors du terrain comme sur celui-ci.

Il a poursuivi: “Saul est très amusant. Je sais qu’il aime beaucoup les animaux, et il sera un bon ajout pour le vestiaire.

