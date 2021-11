Jurgen Klopp était satisfait de la victoire de Liverpool sur l’Atletico Madrid (Photo: BT Sport)

Jurgen Klopp admet qu’il a » détesté » remplacer Sadio Mane lors de la victoire de Liverpool en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid à Anfield.

Avec Mane sur un carton jaune, Klopp a décidé de faire avancer le Sénégal à la mi-temps, après avoir vu Felipe de l’Atletico expulsé dans une ouverture dramatique de 45 minutes.

« L’arbitre était [in control] mais je déteste vraiment le moment où j’ai dû enlever Sadio Mane », a déclaré Klopp.

«Je l’ai détesté plus que vous ne pouvez l’imaginer, mais mon inquiétude concernait tous les défis, si l’un d’entre eux se présente, alors Sadio est parti.

«Vous pouviez voir que chaque défi dans l’air, vous ne savez pas ce qui pourrait arriver. Je n’ai pas aimé mais à la fin, il faut le faire.

Liverpool a réservé sa place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec une confortable victoire 2-0 sur l’Atletico à 10.

Diogo Jota et Mane ont tous deux marqué dans les 21 premières minutes pour donner le contrôle à Liverpool, et les espoirs de l’Atletico de revenir en arrière ont été ébranlés lorsque Felipe a été expulsé avant la mi-temps.

Mane célèbre après avoir doublé l’avance de Liverpool à Anfield (Photo: .)

Klopp a ajouté: « En seconde période, c’était un peu frustrant, bien sûr, c’est comme ça.

« Nous avons perdu un joueur sur blessure avec Roberto Firmino. Les gens veulent voir plus de buts, mais nous avons créé plus d’occasions. Je pense que le jeu était presque parfait.

«Nous avons marqué les buts au bon moment. Ils étaient beaucoup plus à l’avant-garde avec la façon dont ils ont commencé que le match à domicile, mais nous avons bien commencé.

«Ce sont aussi des finitions fantastiques, en particulier Sadio Mane. Avec le carton rouge, ben tu n’aimes pas ça, tu ne veux pas jouer contre 10 hommes mais au final c’est 2-0 et c’était une super soirée.’

Klopp insiste sur le fait qu’il « ne s’attendait pas » à ce que Liverpool se qualifie pour le prochain tour de la Ligue des champions avec deux matches de groupe à disputer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait faire tourner son équipe pour les matches de groupe restants, Klopp a déclaré: « Vous gagnez beaucoup d’argent pour gagner des matchs de Ligue des champions! »

«Le premier objectif était de traverser ce groupe. Mais nous l’avons fait avec deux matchs à jouer. Que pouvons-nous faire? Il faudra voir.

« Je ne pensais pas que nous serions terminés après quatre matchs, mais les garçons l’ont fait et c’est vraiment bien mérité. »

L’Atletico a été réduit à dix hommes lorsque Felipe a reçu un carton rouge (Photo: .)

Le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold, quant à lui, a salué l’impressionnante victoire des Reds sur l’Atletico et a déclaré que l’équipe avait « tiré une leçon » de l’affrontement du mois dernier contre le club espagnol.

« C’était important pour nous », a déclaré la star anglaise. « Chaque match est important, mais nous avons respecté notre plan de match.

«Nous avons obtenu ces premiers buts. Nous avons tiré la leçon de Madrid lorsque nous menions 2-0. Nous avons pu aller jusqu’au bout et dominer le match.

«Nous savons quel type d’équipe ils sont. Ils aiment vous aspirer dans leur façon de jouer, mais nous avons gardé le ballon, l’avons gardé en mouvement rapidement et avons marqué deux très bons buts.

