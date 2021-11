Liverpool, la cible d’Arsenal admet qu’il fait pression pour le transfert avec ce dernier nommé

Le milieu de terrain lillois Renato Sanches se dit prêt pour un autre gros transfert et a nommé Arsenal comme destination potentielle.

Après avoir échoué au Bayern Munich et à Swansea en prêt, le milieu de terrain portugais a reconstruit sa réputation en Ligue 1. Sanches, 24 ans, est devenu trop gros trop tôt à son arrivée à Munich en 2016. Il n’avait que 18 ans lorsque le Bayern a payé 35 millions d’euros. c’était le montant le plus élevé à l’époque pour un joueur portugais évoluant dans la Primeira Liga.

Les choses ne se sont pas bien passées pour Sanches et il a été prêté à Swansea en 2017. Là, il n’a joué que 12 fois et n’est jamais apparu après janvier après avoir subi une série de blessures.

Ensuite, le patron des Swans, Carlos Carvalhal, a déclaré: « Renato sait qu’il a eu une très mauvaise saison. Il n’est pas au niveau qu’il était et quand il s’est blessé en janvier, ça l’a terminé.

Maintenant, bien qu’après une période de rajeunissement de deux ans en France, il semble qu’il soit «prêt» à repartir.

Interrogé sur son avenir, Sanches a déclaré à L’Equipe : « Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressés mais je ne sais pas.

« J’ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs appellent et lesquels ne le sont pas, mais je ne peux pas le dire maintenant. Je sais que je suis prêt.

« Si une offre arrive, je trouverai ce qui est le mieux pour moi.

Le déménagement à Barcelone s’est effondré

« Quand je suis arrivé au Bayern, je n’étais pas prêt à jouer dans un tel club. J’étais très jeune [18], et quand je me suis préparé, l’opportunité de jouer avec cette équipe ne s’est jamais présentée.

«Aujourd’hui, je me sens prêt. Je comprends mieux le football, j’ai plus d’expérience, je sais quoi faire pour jouer dans ce genre de club et ça change tout.

Sanches, qui est sous contrat jusqu’en 2023, a impressionné pour le Portugal à l’Euro 2020 et était une nouvelle fois sur le radar des grands clubs. Arsenal, Liverpool et les Wolves seraient tous enthousiastes sur le milieu de terrain polyvalent.

Cependant, une blessure au genou qu’il a contractée en août a fait échouer son transfert à Barcelone.

Il a ajouté : « Beaucoup de clubs étaient intéressés cet été, quand j’ai subi la blessure, j’ai compris que je serais resté à Lille. Tout a été fait avec Barcelone, je pense que tout s’est effondré à cause de la blessure.

