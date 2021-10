Liverpool : la composition de l’Atlético pour le match contre Liverpool, avec une surprise

19/10/2021 à 20:14 CEST

Diego Siméone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, pariera ce mardi sur le match de Ligue des Champions contre Liverpool au stade Wanda Metropolitano pour Joao Félix et Antoine Griezmann dans le onze de départ et pour Geoffrey Kondogbia comme défenseur central. En revanche, les remplacements pour ce match très important des internationaux uruguayens ressortent. Luis Suárez et José Maria Giménez et de Marcos Llorente, qui a mis fin au match contre le Barça.

Ainsi, l’équipe de Madrid sort avec Jan Oblak, dans le but ; Kieran Trippier, Kondogbia, Felipe Monteiro, Mario Hermoso et Yannick Carrasco, En défense; Rodrigo de Paul, Koke Resurrección et Thomas Lemar, au centre du terrain ; et Joao Félix et Antoine Griezmann, à l’avant.

A Liverpool, Jürgen Klopp créer un compte avec Alisson Becker ; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andy Robertson ; Jordan Henderson, James Milner, Naby Keita ; Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah.