Liverpool, la grande menace de l’Atlético dans le groupe B sans aucune marge de confusion

13/09/2021 à 1h40 CEST

Europe Presse

Les Athlète de Madrid il faudra avoir les cinq sens pour réaliser un Groupe B complexe de Ligue des Champions, où il partage le favoritisme avec l’anglais Liverpool, mais où Il ne peut pas se détendre en présence d’un Porto toujours compétitif et d’un Milan qui veut briller à nouveau en Europe.

L’équipe de Diego Pablo Simeone sait déjà qu’ils devront travailler pour passer les huitièmes de finale et que la première place sera également de grande valeur car ils ont les “rouges” devant eux, qui voudront notamment leur revanche en groupe qui rassemble un total de 15 Coupes d’Europe : sept de Milan, six de Liverpool et deux de Porto.

Le champion de LaLiga Santander ne l’est pas, mais il voudra préciser que son statut continental est actuellement sûrement supérieur à celui des “rossoneri” et des “dragons”, bien que ces derniers soient allés plus loin lors de l’édition précédente de la compétition continentale maximale et que ils se présentent comme un rival qui n’offre pas trop de concessions.

Mais sans aucun doute, le principal «ennemi» des colchoneros est un Liverpool qui veut revenir pour jouer un rôle de premier plan en Ligue des champions. Après avoir disputé la finale 2018, perdue contre le Real Madrid, et être championne pour la sixième fois l’année suivante contre Tottenham, l’équipe anglaise n’a pas dépassé les quarts de finale.

L’année de sa défense du trône, il est tombé précisément face à l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale, après avoir perdu 1-0 au Wanda Metropolitano et 2-3 à Anfield après une prolongation dans ce qui a été l’émergence de Marcos Llorente, une élimination dont Juergen Klopp aura appris pour deux matchs moins « décisifs ». Et en 2020-2021, c’est l’autre équipe madrilène, le Real Madrid, qui leur a bloqué la route en quarts de finale.

Liverpool n’a pas connu sa meilleure saison l’an dernier et compte désormais revenir en force sous leurs signes identitaires bien connus imposés par Juergen Klopp, dont le football électrique et vertical est toujours un danger, et où les menaces restent celles d’antan.

Les ‘rouges’ maintiennent leur dangereux trident offensif formé par Salah, Mané et Firmino, avec comme alternative un ex-athlète comme Diogo Jota, alors que derrière ils peuvent déjà compter sur leur ‘patron’, le Néerlandais Virgil van Dijk, déjà remis de sa blessure au genou qui l’a fait rater la saison dernière.

L’international dirigera à nouveau une défense pour laquelle il s’est renforcé avec la signature du central Konaté, avec les “poignards” aux côtés que sont Alexander-Arnold et Robertson, et avec Alisson dans les buts. Au milieu de terrain, il a perdu un joueur clé comme Wijnaldum, ce qui peut donner plus d’importance à Thiago Alcántara aux côtés du capitaine Henderson et de Fabinho, tandis qu’il a perdu le prometteur Elliot sur blessure.

DEUX AUTRES CHAMPIONS D’EUROPE

De leur côté, Porto et Milan représentent d’autres types de menaces pour l’Atlético de Madrid, qui devra exprimer sa supériorité et son meilleur effectif. En principe, des deux, la plus dangereuse semble être l’équipe portugaise, une rivale déjà aguerrie en Ligue des champions, où l’année dernière elle figurait parmi les huit premiers, s’inclinant face à l’anglais Chelsea et éliminant auparavant la Juventus, signe de leur danger. .

L’équipe qui est encore entraînée par Sergio Conceiçao a déjà montré quelles sont ses caractéristiques, qui passent pour être un bloc compact et sans vantardise individuelle excessive, qui espère également faire un saut de qualité et d’expérience après ce qu’elle a connu la saison dernière.

La référence du double champion d’Europe est le vétéran défenseur central Pepe, ancien joueur du Real Madrid qui va revivre d’anciennes “batailles” avec les rojiblancos et leader sur le terrain d’une équipe où se démarque son excellent milieu de terrain avec le Portugais Sergio Oliveira, le Corona mexicaine ‘Tecatito’ et Otávio brésilien. Ci-dessus, il a perdu Marega, ce qui augmente l’importance de l’Iranien Tahremi, accompagné de l’Espagnol Toni Martínez ou du Colombien Luis Díaz.

De son côté, Milan revient à la plus haute compétition continentale qui a un temps dominé et a été le protagoniste. Le septuple champion d’Europe, le dernier en 2007, revient après sept ans d’absence et après avoir fait face à des problèmes de « fair-play » et sans même avoir pu trouver de l’éclat en Ligue Europa.

Cependant, l’équipe milanista semble vouloir réapparaître et retrouver la stabilité du football à la fois dans le Vieux Continent et dans une Serie A où l’année dernière elle a secondé son voisin et rival, l’Inter Milan, dans le tableau, bien que par moments soit arrivée en tête. et se battre pour le « Scudetto ».

Une bonne partie de cette reprise a été faite par Stefano Pioli, un entraîneur qui a également donné de la stabilité sur le banc et qui a pris de bonnes performances d’une équipe qui a perdu certains joueurs clés comme le gardien Donnarumma ou le milieu de terrain turc Calhanoglu.

En retour, il a engagé un buteur vétéran comme le Français Giroud, bourreau de l’Atlético l’an dernier avec Chelsea, pour accompagner Zlatan Ibrahimovic dans une attaque qui est le fort « rossonero » avec des footballeurs comme Rafael Leao ou l’Espagnol Brahim Díaz.