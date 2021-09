Liverpool et l’AC Milan ont offert aux spectateurs un autre classique de la Ligue des champions à Anfield. Les puissances européennes ne se sont rencontrées que pour la troisième fois, les deux précédentes rencontres étant toutes deux finales.

Une véritable montagne russe d’un match a vu les Reds obtenir les trois points lors de la première journée de la Ligue des champions. Cependant, ce n’était pas une promenade dans le parc pour eux. Après avoir dominé les échanges d’ouverture, un coussin d’un but n’était pas suffisant. Cinq minutes à la fin de l’ouverture 45 ont vu Liverpool s’éteindre et s’incliner 2-1 derrière.

Dans l’ensemble du jeu, le revirement de la deuxième mi-temps pour l’équipe locale était probablement le bon résultat. La victoire 3-2 permet à Liverpool de prendre la première place du groupe B après le premier tour des matches.

Liverpool lance la campagne de la Ligue des champions avec une victoire dans un thriller à cinq buts

Milan choque Liverpool en fin de première mi-temps

Encouragé par une atmosphère électrique d’Anfield, Liverpool est arrivé rapidement à l’AC Milan, avec un football typique de « heavy metal » des hommes de Jurgen Klopp. Des vagues d’attaques ont inondé la ligne de fond de Milan, l’impasse étant rompue seulement neuf minutes plus tard. Trent Alexander-Arnold s’est associé à Mohamed Salah en bas à droite, le premier se dirigeant vers la signature. Sa tentative de centre a dévié Fikayo Tomori et dans le filet pour un but contre son camp, pas plus que Liverpool ne méritait.

Il semblait certain que Liverpool serait 2-0 après 14 minutes. Andy Robertson a vu un effort puissant bloqué par Ismael Bennacer, mais le milieu de terrain milanais l’a fait avec sa main. L’arbitre a pointé du doigt l’endroit, réservant l’Algérien dans la foulée. Normalement une valeur sûre sur place, Salah a vu Mike Maignan garder son effort. Cela a certainement été un choc, car il a converti ses 17 derniers tirs au but pour les Reds.

Très contre le cours du jeu, la première attaque de la mi-temps pour Milan les a vu égaliser le match. Rafael Leao a glissé un ballon derrière Ante Rebic qui a frappé à la maison cliniquement devant Alisson pour la première fois, quelques minutes avant la pause.

108 secondes plus tard, l’équipe adverse prenait la tête. Rebic a carré le ballon à Theo Hernandez qui a vu son tir bloqué sur la ligne par Robertson. Brahim Diaz était sur place pour que les Rossoneri mettent le ballon dans un filet vide sur la ligne. Un petit rappel aux Reds que vous ne pouvez jamais vous éteindre dans un match européen et que vous n’êtes jamais en sécurité.

Joe Gomez effectuait son premier départ pour les Reds depuis novembre 2020 et a peut-être affiché une certaine rouille dans les buts. Les deux fois, il a joué contre Rebic, ce qui a coûté à Liverpool. Il est difficile d’être trop critique à l’égard de l’Anglais, après avoir passé si longtemps sur la touche, il faudra du temps pour se remettre dans le rythme.

Retour de Liverpool à la manière d’Istanbul

Moins de 60 secondes après le début de la seconde mi-temps, les sourcils se sont levés. Une routine de virage intelligente pour Milan a vu Jordan Henderson manquer son dégagement et Simon Kjaer a tiré à la maison depuis le poteau arrière. Heureusement pour Liverpool, la première passe du corner était hors-jeu, excluant le but.

Les hôtes étaient de retour rapidement après. Lors de son premier départ depuis janvier, Divock Origi a rejoint Salah au bord de la surface, récupérant une balle alléchante dans l’Egyptien. Il a rattrapé son penalty raté plus tôt, dépassant Maignan dans le but de Milan.

Lorsque son équipe avait le plus besoin de lui, le Skipper a marqué son premier but en Ligue des champions depuis sept ans. Le corner d’Alexander-Arnold a été dirigé au premier poteau, directement vers Jordan Henderson au bord de la surface. Avec le ballon rebondissant sur lui, le numéro 14 a attrapé sa frappe aussi douce que possible. Il a écrasé le ballon dans le sol et au-delà d’un Maignan impuissant. Un but digne de gagner n’importe quel match. Liverpool revenant de l’arrière à la mi-temps pour battre l’AC Milan semble incroyablement familier…

Jurgen Klopp : « Nous nous sommes laissés emporter »

S’adressant à BT Sport après le match, le patron de Liverpool a déclaré: «Nous commençons incroyablement bien. Nous avons joué un super jeu. Jeu super intense et footballistique aussi. Nous nous sommes un peu laissé emporter par notre propre football. Nous n’avons pas fait simple.

Le patron de Liverpool tirera le nombre de points positifs du match, mais sera bien conscient des améliorations qui pourraient être apportées au choc de la Premier League avec Crystal Palace samedi.

Photo principale

Intégrer à partir de .